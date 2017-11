Livsfarlig, luftbåren pest har krevd over hundre liv

En svært smittsom pest har herjet på Madagaskar siden sensommeren. Ferske tall viser at snaut 2000 mennesker kan ha blitt smittet av den livsfarlige pesten.

- Dette er et pestutbrudd. Siden begynnelsen av august har vi registrert 1801 bekreftede, sannsynlige og mistenkte tilfeller. Totalt har det vært 127 dødsfall. Det er tilfeller av både lungepest og byllepest. Rundt 62 prosent av tilfellene er luftbårne, sier pressetalsmann i Verdens helseorganisasjon (WHO), Gregory Hartl, til Nettavisen.

WHO understreker at årets utbrudd er uvanlig alvorlig, og påpeker at det fortsatt er fem måneder igjen av den såkalte pestsesongen på Madagaskar.

Rammes av utbrudd årlig

Landet har hatt utbrudd av pest nesten hvert år siden 1980. Som regel skjer det i perioden mellom september og april, ofte utløst av at smittebærende rotter flykter fra skogbranner.

Det pågående utbruddet er derimot uvanlig fordi det berører urbane områder, og spesielt hovedstaden Antananarivo.

- Siden vi befinner oss i pestsesongen, må vi forvente noen tilfeller, men vi jobber hardt og gjør det vi kan, sier Hartl.

WHO mener utbrudd i tett befolkede områder øker risikoen for at enda flere kan bli smittet. Utbruddet har ført til panikk blant befolkningen, men landets myndigheter ber folk beholde roen

Daily Mail har gjort sine egne beregninger på hvordan pesten vil kunne ramme dersom antall tilfeller fortsetter å vokse i samme tempo. Avisen mener pesten kan ramme ytterligere 20.000 mennesker i løpet av noen uker.

- Tilbakegang

Den siste uken har det vært en økning i antall tilfeller fra 1300 til 1800. Men Hartl i WHO sier imidlertid at det reelt sett har vært en tilbakegang av antall tilfeller hvis man ser på hele perioden.

- Betyr det at situasjonen er under kontroll, Hartl?

- WHO er veldig forsiktige med hvilke begreper vi bruker. Jeg tror jeg nøyer meg med å si at det har vært en tilbakegang av tilfeller de siste ukene. Responsen på utbruddet har vært robust. Jeg har ikke selv vært på Madagaskar, men jeg vet at det er blitt lagt ned mye arbeid, sier Hartl til Nettavisen.

Dødelig utgang innen 72 timer

Pestbakterien utvikles hos rotter og bæres av lopper. Hos mennesker kan bakterien føre til dødelig utgang innen 72 timer hvis man er smittet av lungepest, som overføres via hoste. Byllepest anses som mindre farlig.

WHO har levert 1,2 millioner doser med antibiotika til å bekjempe sykdomstilfellene. Røde Kors har iverksatt hasteopptrening av flere hundre frivillige som kan iverksette preventive tiltak på øya.

Det er satt opp kontrollstasjoner ved flere av hovedstadens viktigste transportknutepunkter, der folk blir sjekket av helsepersonell. Myndighetene har desinfisert infiserte områder for å ta livet av smittebærende lopper, det er innført forbud mot offentlige møter, og skoler og universiteter er blitt stengt.