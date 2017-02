Kvinnens erogene soner - en komplett guide

EROGENE SONER: Kvinner har en rekke erogene soner. Her er en guide til de aller fleste.

Kvinner kjenner 14. februar som "alle hjerters dag" - eller "Valentine's day". For menn er denne dagen også en merkedag - det er da nøyaktig én måned igjen til biff- og blowjobdagen.

Til tross for at 50.000 menn og kvinner har likt og delt Side3s prisvinnende artikkel om denne merkedagen over alle merkedager, får vi flere henvendelser fra frustrerte lesere som tross omfattende forarbeid med både blomster og sjokolade på "alle hjerters dag", blir møtt med en kald skulder måneden etter.

Sjansen er stor for at det samme mønsteret gjentar seg i år. Det kan derfor være aktuelt å gå mer direkte til verks.

Med hjelp fra våre venner i klikk.no, og da spesielt kvinnene i Din Kropp har vi sammenfattet årevis med researcharbeid, prøving og feiling til én temmelig komplett guide til kvinnens erogene soner.

Det er tydelig at flora ikke holder for kvinnen, her må en dykke ned i faunaen også.

Holde musepekeren over de merkede områdene på bildet nedenfor, og les om de forskjellige, erogene sonene: