Knip igjen! Nå kan forskere måle hvor mye vi tisser i bassenget

Det er mulig du har lyst til å stoppe her ...

Det er på høy tid å lære seg å knipe igjen, for nå kan nemlig forskerne måle hvor mye urin det er i et svømmebasseng.

Hvor mye er det snakk om tror du?

Ekstremt mye.

En tur i svømmehallen kan være godt for både kropp og sjel. Lyden av skvulp og romklang fra harde fliser blandes med lukten av damp, klor — og noe du ikke helt kan sette fingeren på ...

Den lukten som river litt i nesa når du barføtt tråkker inn i svømmehallen er nemlig ikke bare klor, men et resultat av kjemiske reaksjoner i vannet mellom klor, fett og olje fra huden din - og urin.

Med mindre du er ekstremt dehydrert eller har spist masse rødbeter er det som kjent umulig å knipe noen på fersken i å tømme blæra i bassenget.

Alle vet at dette er et av de største tabuene du som vestlig sivilist kan utføre, likevel velger de aller fleste å mige i bassenget. Det er jo så kaldt og tungt å gå opp og inn i den kalde garderoben, og ingen merker vel om du legger igjen noen desiliter kroppsavfall i det store bassenget?

Feil.

Kjemiker Xing-Fang Li fra Universitetet i Alberta har nå funnet en metode for å kalkulere seg frem til nøyaktig hvor mye urin det er i et svømmebasseng.

Hvordan? Det er nettopp dette som er spennende. Xing fant ut at det er mulig å måle mengden av et kunstig søtningsmiddel i bassenget. Dette stoffet kalles Acesulfame Potassium (eller E950 her i Europa), og disse søtningsmidlene havner i de aller fleste (amerikanske) kropper gjennom matinntaket.

Stoffet er designet slik at de skal passere «rett gjennom» kroppen, med dette menes det at søtningsstoffet skilles ut fra blodet gjennom nyrene og så havner rett i urinblæra.

Når/hvis du tisser i bassenget blir dette søtningsstoffet heller ikke brutt ned, og ifølge en artikkel hos NPR kan E950 derfor være en svært god indikator på hvor mange søtstoff-spisende mennesker som har urinert i bassenget.

Xing og teamet hennes har ifølge NPR regnet ut at et stort basseng av den typen du finner i svømmehaller inneholder rundt 800.000 liter vann - og hele 74 liter ren urin.

Kjapp hoderegning gjør at vi kan estimere at rundt 222 personer har urinert i et gjennomsnitlig svømmebasseng - noe som igjen tilsvarer en relativt høy prosentandel av de besøkende.

Herlig.

Og ikke nok med det. Urinen i seg selv er ikke noe farlig, men utrolig nok dannes det ekstremt giftige stoffer når urinen slippes ut i klorvannet.

Ifølge NPR kan kreftfremkallende stoffer som nitrosaminer oppstå under slike forhold, og enda verre: Et stoff som kalles cyanogen klorid, som faktisk regnes som et kjemisk våpen, kan også oppstå.

Dette er for så vidt kjent fra før, og det er tidligere skrevet om at OL-svømmernes heftige basseng-tissing skaper farlige gasser i arbeidsmiljøet deres.

Det nye nå er altså at det er funnet en metode for å måle urininnholdet.

Enn så lenge kan du fortsette å tisse i fred, men det er bare et spørsmål om tid (og ressurser) før noen finner opp en måte å knipe bassengtisserne på.

