Japan har funnet nok sjeldne jordarter på denne øya til å endre verdensøkonomien

Opprinnelig betegnelse for oksidene til metallene scandium, yttrium, lantan i gruppe 3 i grunnstoffenes periodesystem, og de 14 grunnstoffene cerium, praseodym, neodym, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium og lutetium som følger etter lantan i periodesystemet, i dag betegnelse for selve metallene.

Betegnelsen skriver seg fra at man lenge mente at aktuelle grunnstoffer kun finnes i små og vanskelig tilgjengelige mengder i naturen. For de fleste har dette fremdeles gyldighet, men noen av dem, f.eks. yttrium, cerium, lantan og neodym, forekommer i større mengde i jordskorpen enn f.eks. bly. Den moderne betegnelse på disse grunnstoffer er lantanoider.