I 50 år lå 100 timer med sjelden naturfilm nedstøvet i et arkiv. De har aldri tidligere blitt vist frem - før nå

100 timer usett film

Dette er ikke første gang den utrolige historien om hvordan en ukjent 26 år gammel britisk sekretær ble sendt til dypeste Afrika for å observere sjimpanser blir fortalt. En rekke bøker og filmer har godt dokumentert Goodalls arbeid. Goodall har også selv skrevet bøker om opplevelsen og holdt foredrag. 83-åringen reiser fortsatt verden rundt for å presentere sitt arbeid for å preservere naturen.

Ektemannen Hugo og National Geographic ga også ut dokumentarserien «Miss Goodall and the Wild Chimpanzees» i 1965. Dokumentaren ansees som en milepæl i naturdokumentarsjangeren og antas å være National Geographic Channels aller første naturdokumentarfilm.

Det var nettopp denne dokumentarfilmen regissør Brett Morgan trodde var alt han hadde å lene seg på i begynnelsen av prosjektet. Men det skulle ikke ta lang tid før han skjønte at prosjektet skulle bli veldig spesielt. For nedstøvet i arkivene til National Geographic kom man over 100 timer med hittil ukjent film signert van Lawick.

I over 50 år har de flere tusen meterne med film ligget urørt og usett.

Uten tvil en filmskatt, men også en utfordring for regissøren som er mer vant til forfyllede rockestjerner enn nedstøvede filmruller. Ikke ett minutt av de mange timene var nemlig organisert, arkivert eller identifisert på noen måte. Det førte til åtte måneders knallhard jobbing bare med å få oversikt over alt materialet.

- Da vi mottok alt materiale fra National Geographic, trodde vi at alt var merket og sortert. For eksempel «her er film fra rull én, film fra rull to» og så videre. Det var det ikke. For da det hele en gang ble lagret på 1960-tallet, ble det aldri arkivert ordentlig. Med andre ord mottok vi tusenvis av meter med film uten lyd, beskrivelser eller notater. Hugo filmet rundt 160 forskjellige sjimpanser, men ingen var identifisert på filmrullene. I tillegg var det en rekke sekvenser som egentlig var blitt filmet etter hverandre, men som lå milevis unna hverandre på filmrullene. Så det var åtte måneder med mye redigeringsarbeid, forteller Morgan til Side3.

I tillegg til det usette materiale, har regissøren hanket inn den anerkjente komponisten Philip Glass til å lage lydsporet.

- Jeg skjønte raskt at lyd ville bli essensielt i prosjektet og valgte å behandle det hele som en opera. Hvem bedre til å lage enn naturopera enn ikonet Philip Glass? spør Morgan retorisk.

- Noen av de viktigste naturbildene gjennom historien



GODE VENNER: Brett Morgen sier han og Goodall har blitt gode venner etter å ha reist verden rundt for å vise frem dokumentarfilmen.

Amerikaneren er helt ærlig på at han ikke kjente noe særlig til historien om Jane før han ble spurt om prosjektet.

- Jeg visste ikke så mye om henne før jeg startet, foruten at hun hadde forsket på noen dyr i Afrika, sier regissøren.

Det var uansett noe som pirret hos regissøren, og han tok National Geographics oppfordring om å gjøre litt research rundt Goodall før han takket ja til jobben.

- Jeg leste hennes bok «In Shadow of Man» og det var noe som traff meg. Hennes forhold til forskningen gjennom hele karrieren, hvordan arbeidet hennes ble oversett og ofte børstet vekk fordi hun var kvinne, samt hennes forhold til egen familie. Kan man være banebrytende forsker, men samtidig være en bra forelder? Disse spørsmålene var interessante for meg, forklarer amerikaneren.

I sitt forarbeid så Morgan også van Lawicks dokumentar «Miss Goodall and the Wild Chimpanzees» fra 1965. Den forandret hele hans oppfatning av prosjektet.

- Da jeg så «Miss Goodall and the Wild Chimpanzees», fikk jeg et inntrykk av hva Hugo forsøkte å dokumenterte i Tanzania. Og det Hugo dokumenterte er helt utrolig. Ved siden NASA og deres arbeid, vil jeg si at Hugos film én av de viktigste naturdokumentene som har blitt produsert i det forrige århundret. Alt han filmet hadde aldri tidligere blitt dokumentert og visst frem til verden, sier Morgan engasjert.