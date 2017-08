Hvorfor mater denne fuglen gullfisker?

En kardinalfugl mater de samme fiskene seks ganger om dagen. Men hvorfor?

En youtubevideo viser en rød Kardinalfugl som tilsynelatende går bort til en dam og mater masse ventende gullfisk. Og det skjedde ikke bare én gang, fuglen går ifølge videobeskrivelsen til dammen for å mate fiskene seks ganger om dagen!

Men hva er det fuglen driver med? Er den bare så empatisk at den mater fisker istedenfor å spise dem?

Ifølge den amerikanske biologen Christina Riehl ved Princeton kan det hende at fiskene utnytter instinktene til fuglen.

De åpne munnene til fiskene minner sannsynligvis fuglen så mye om fuglebarn at fuglens instinkt tar overhånd, og den begynner å mate fiskene. I tillegg kan de sterke fargene på fisken minne fuglen om små kardinalfuglbarn.

Det er med andre ord ingen evolusjonære fordeler for fuglen å mate fisken, snarere tvert imot. Om fuglen bruker all tid på å mate fisker seks ganger om dagen istedenfor sine egne barn, er det i hvert fall ikke fornuftig bruk av tid.

Men det kan jo hende fuglen trenger å komme seg litt vekk fra sine egne unger også.

Gullfisker tilhører karpefamilien, en familie som ifølge biologen Kevin Roche veldig smarte.

Fiskene er sannsynligvis ved vannoverflaten for å spise insekter og skaffe seg mer oksygen. Fiskene husker også hvor de tidligere har fått mat, og kommer tilbake til stedet hvor den stakkars fuglen mater dem dag etter dag.

Når det er sagt er ikke den litt rare symbiosen mellom fugl og fisk ikke helt unik. Det finnes for eksempel video av svaner som mater Koi-fisker:







OG en andunge som også mater Koi-fisker!

Ifølge Reihl er ikke dette samme misforståelse som med kardinalfuglen og gullfiskene. Fugler som bor i vannet, som svaner og ender, får ikke like hjelpeløse barn som er avhengige av fugleforeldrene sine, og forlater redet ganske raskt etter at de har klekket. Det er med andre ord ingen grunn til at svaner og ender skal la seg lure på samme måte som en kardinalfugl.

Kanskje vannfugler bare er mer empatiske enn andre fugler.



