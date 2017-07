Hvorfor er hunder så snille og vennlige mot oss? Svaret ligger i genene, mener forskere

De hopper på oss, slikker oss og viser langt mer glede når vi kommer inn døra enn resterende familiemedlemmer.

Hunder er rett og slett vanvittig vennlige mot oss. Og hadde det vært et menneske med en slik oppførsel i kretsen vår, ville vi trolig kalt dem eh …hypersosiale og diagnostisert dem umiddelbart.

Men vent nå litt, dette har man faktisk forsøkt å gjøre med hundene også. For akkurat hvorfor menneskets beste venn er så entusiastisk, har fått forskerne til å klø seg i hodet i flere år.

Nå tror en gruppe forskerne de endelig er nærmere en løsning på gåten – og svaret finnes i genene deres. Det skriver BBC.

DNA-tester viser nemlig at hundene har ett kromosom som overlapper med diagnosen Williams’ syndrom. Forskerne mener videre at sentrale kjennetegn ved hvordan denne sykdommen arter seg, kan bidra til å forklare hvorfor hunder er så sosiale.

Williams’ syndrom er en sjelden og medfødt tilstand som skyldes en mutasjon på det syvende kromosomet. Personer med Williams’ syndrom har markerte ansiktstrekk, er i varierende grad psykisk utviklingshemmet i tillegg til å ha en rekke andre helseplager.

Men noen av de andre «symptomene» , er at man nettopp blir ekstremt sosial og søkende, får godt humør, viser høy grad av empati og er vennlig selv mot fremmede.

Høres det ut som noen du kjenner?

Elaine Ostrander, som er genforsker ved det amerikanske National Institutes of Health, var selv ikke med på studien, men mener funnet kan være nyttig i arbeidet med å forstå alvorlige sykdommer:

– Denne spennende observasjonen fremhever at det genetiske systemet til hunder også kan gi oss verdifull informasjon om menneskelige sykdommer. Dette fordi studien viser hvordan selv minimale forskjeller i hundens gener, kan resultere i betydningsfulle «kromosonnfeil» hos mennesker.

Skal vi tro den nye studien, ligger altså det å være vennlig i hundens natur.

Som kjent stammer hunden fra ulven, som har mange likheter med hunden. Ulver viser seg for eksempel å være like gode på å løse oppgaver som hunden, men skiller seg fra vår beste venn ved at de er mindre vennlige mot oss – også selv når ulvene blir «trent» på å sosialiseres med oss.

Forskere har tidligere lurt på om hunder har fått sine sosiale evner utelukkende ved å bli temmet av mennesket. Men da forskerne i denne studien i hvert fall fant noen «sosiale antydninger» hos ulven, argumenterer de nå for at det sosiale og vennlige «genet»kan ligge gjemt også i ulven.

Bare ikke la ulven hoppe opp i fanget ditt …

