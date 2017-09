Hvorfor er frukt og grønt pakket inn i plast?

- Men nesten alle som kjøper løsvekt, putter det oppi en pose. Den er like stor om du tar en kilo løk eller én chilli. Da kan man like gjerne pakke det på forhånd og ta vare på produktet. Det bidrar både til informasjon som kan skrives på pakningen og holdbarhet.

- Dessuten kan det være slik for grønnsaker at den posen du bruker er for tett, og gjør at produktene får dårligere holdbarhet hjemme hos deg.

Kvalvåg Pettersen forteller at emballeringen også betyr mye for beskyttelse av frisk frukt fra dårlig frukt. Bama opplyser at de tidligere opplevde svinn i butikk på 10-12 prosent på druer solgt i løsvekt, men etter at produktene ble emballert hos produsentene er svinnet ned mot 1-2 prosent.

Når mat råtner under frakt uten emballasje, kan man risikere at hele kasser med mat må kastes fordi det sprer seg raskt - mens emballering gjør at en bare kan kaste maten som i utgangspunktet var dårlig.

Hygiene



Et annet element er at alle kan ta på produktene som ligger ute i løsvekt.

Hvor mange har sjekket tomatene du kjøper før deg?

- De tomatene jeg tar- og klemmer på for å kjenne om er gode, de har andre allerede tatt på - og da har jeg ikke så lyst på dem lenger. Det hygieneaspektet er litt fraværende for dem som er «emballasjemotstandere».

- Det er helt sikkert slik at det er større svinn for dem som har løsvektstomater. Når folk tar på dem, blir de mykere - og det er også større fare for at det blir sår i maten, og da blir de ødelagt.

En type passer ikke alle



Hun understreker at det er svært viktig at forskjellige produkter har rett type emballering - og at noe som fungerer for ett type produkt, ikke fungerer for noe annet.

- En kan ikke bare legge gulrøttene opp i brødposen, det fungerer ikke, det må være tilpasset produktet. Mange lurer for eksempel på hvorfor det er små hull i mye av plasten, og det er for at frukten skal kunne puste og slippe ut CO2.

For andre ferskprodukter som kjøtt er det også helt andre elementer som spiller inn:

- Oksygenet i lufta er med på mange nedbrytingsprosesser, alt fra bakterier, farger og vitaminer. For å ha et best mulig produkt så lenge som man ønsker, er det en fordel å fjerne lufta - og ofte tilsette en beskyttende atmosfære.

Fordeler og ulemper



- Ved å vakuumpakke får man en hovedvekt av bakterier som ikke trenger oksygen for å vokse, og det kan gi en ubehagelig lukt. Ved å tilsette for eksempel CO2 og nitrogen, så får man bakterier som ikke er farlig, for eksempel melkesyrebakterier.

Også denne atmosfæren må tilpasses hvert produkt. Torsk skal for eksempel ha oksygen, men det skal ikke laks.

Inni pakken er det ikke vanlig luft, men en såkalt "beskyttende atmosfære" - eller MAP på fagspråket. Det handler som regel om å fjerne oksygen, og heller benytte mye nitrogen og CO2. Det øker holdbarheten betydelig. Men det kan bare brukes med en helt tett pakning.

På kjøttprodukter kan holdbarheten uten spesiell emballasje være noen få dager dager, med vakuumpakker er den en del dager - mens beskyttende atmosfære øker holdbarheten i enda noen dager. Antall dager er avhenger av produkt, pakketeknologi, materialevalg og lagring - men det kan være snakk om en mangedobling av lagringstiden.

- Med det landet vi har med lange avstander, er det viktig å ha relativt lang holdbarhet, for da får man ned svinnet. Det gir mer tid til både distribusjon, tid i butikk - og ikke minst får du lenger holdbarhet etter at du har kjøpt det, påpeker hun.

Hun forteller at mye av det folk reagerer på som unødvendig emballasje, ganske enkelt er at man må ha forholdsvis mye beskyttende atmosfære sammen med produktene. Derfor kan det se ut som det selges mye luft.

Salgstriks?

- Men noe av emballasjen må da være et salgstriks også? Ser man på løk, koster vel det mange ganger så mye hvis du kjøper i strømpe, sammenlignet med løsvekt.

- Noen ganger er nok det å sette produkter i grupper et triks, men når det gjelder løk så har man her også gjort en jobb med å sortere produktene. Mange kjøper ikke løk i forskjellig størrelse, og når du kjøper i strømpe er alle like store. Det er en ekstra jobb og fører til høyere kostnader, sier seniorforskeren.

PS! Ikke tro at såkalt «biologisk nedbrytbar plast» hjelper mot problemet. Denne typen plast brytes i all hovedsak bare ned i indistruelle kompostanlegg - eller «gunstige forhold» - og er ifølge FN ikke en løsning for forsøpling av havet. Det skaper også problemer for plastgjenvinning fordi denne typen plast ikke fungerer sammen med vanlig plast.