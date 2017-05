Hva er det hvite som tyter ut av laksen?

Det er ikke fett, men et protein som heter albumin. Et matlaboratorium mener de har funnet en metode for å hindre proteinet å tyte ut.

Du har sikkert lagt merke til at når du steker eller koker laks så tyder det ut et hvitt stoff. Det ser ikke spesielt appetittlig ut, og mange tror det er fett.

Like me, there's fat just leaking out of this salmon :x pic.twitter.com/UiGMcVY4TJ — Cat (@cathamari) April 27, 2017

I pan seared salmon last night, instead of baking it, and I watched the fat ooze out. Completely freaked me out and I lost my appetite. — poison. (@luv2hate_caLi) May 8, 2017

Det er ikke fett.

Det hvite stoffet er et koagulert protein som heter albumin.

Albus på latin betyr hvit. Albumin finnes også i egg og melk, og er helt harmløst. Faktisk regnes det for å være det viktigste frie proteinet vi har i blodet. For lite albumin i blodet kan for eksempel føre til ødem.

Når fisken koker eller steker, tyter albumin ut av musklene og koagulerer på overflaten.

Det spiller ingen rolle hvordan du tilbereder fisken, forklarer professor og sjømatforsker Donald Kramer ved University of Alaska i Fairbanks til avisen The Independent.

- Albumin er helt harmløst. Det vil alltid være noe som kommer ut, og hvordan fisken tilberedes, spiller nok liten rolle.

- Legg fisken i saltoppløsning



Den hvite gørra regnes ikke for å være spesielt appetittlig, og et matlaboratorium mener de likevel har funnet en metode for begrense mengden.

Trikset skal være å la laksen ligge ti minutter i saltet vann før den tilberedes.

Saltoppløsningen bestod av rundt 1 ts salt per 2 dl vann.

Saltet løser delvis opp muskelfibrene nær overflaten av fisken og hindrer albumin fra å bli presset ut. Vi testet metoden på både hvit og rød fisk og så dramatisk forskjell i begge tilfeller. Vannbadet sørget også for å salte fisken, så du ikke trenger å gjøre det før den tilberedes. America's Test Kitchen

Artig triva fra Wikipedia: Albumin skilles ut med svette. Dersom klær vaskes uten forvasking i kaldt vann, slik at det første vannet er varmt, vil albuminet fra svetten gjøre plagget stivere. Skyll i kaldt vann, eller forvask, fjerner effektivt albuminet i tøyet.