Hundens skyldige blikk er ikke et tegn på dårlig samvittighet, men frykt

Alle hundeeiere kjenner igjen blikket til en hund som har gjort noe den ikke skulle ha gjort.

Kanskje har den vært på benken. Kanskje har ikke klart å motstå fristelsen til å tygge i stykker joggeskoen din. Kanskje er det sofaputa som har fått seg en velfortjent runde.

Den vet den har gjorte noe galt, og holdningen når du kommer hjem oser av skyld og dårlig samvittighet. Ikke sant?

Ikke sant.

Det kan virke logisk for oss mennesker at hunden viser skyldfølelse, men ifølge forsker og hundeekspert Alexandra Horowitz, uttrykker hunden en mye mer vanlig og mindre sammensatt følelse: Frykt.

Alexandra Horowitz har skrevet bestselgerboken "Inside of a Dog" og har gjennomført en rekke studier på hunders kognetive evner. I en studie fra 2009 tar hun for seg hvordan mennesker tolker hunders reaksjoner gjennom sitt eget følelsesregister.

Ikke overraskende finner Horowitz at folk gjerne tillegger hunder følelser den ikke har. "Det skyldige blikket" trekkes fram som kroneksempelet.

IKKE SKYLDIG: Hunden reagerer på eierens reaksjon, den reflekterer ikke over om den har gjort noe galt eller ikke, mener forsker og hundeekspert Alexandra Horowitz.

- Jeg ser på en hund med det skyldige blikket, og det kjennes ut som dårlig samvittighet for meg. Det gjør det virkelig. Vi er på en måte programmert til å se det på denne måten, så det er ikke vår feil, sier Alexandra Horowitz i et intervju med IFL Science.

Adferden er lett å kjenne igjen for en hundeeier. Hunden en underdanig, viser det hvite i øynene når den ser opp, legger ofte ørene inntil hodet og slikker luften. Klassiske tegn på frykt for en hund, men som vi mennesker feiltolker som dårlig samvittighet, ifølge forskeren.

Frykt for hva, undrer du? Frykt for straff. For hvordan oppfører hundeeieren seg når den oppdager at hunden har gjort noe galt?

Studien til Alexandra Horowitz tyder på at hunden i større grad reagerer på eierens reaksjon enn den er i stand til å reflektere over at den har gjort noe galt.

