Historisk gjennombrudd: Forskere har dyrket frem verdens første kunstige embryo

Et forskningsteam fra Universitet i Cambridge har lyktes med å dyrke frem et kunstig og funksjonelt embryo – helt fra bunnen av.

Forskerne brukte kunstige stamceller fra mus, som fikk vokse utenfor kroppen i en klump med gele.

Transformasjonen som skjer når et befruktet egg blir til et lite og levedyktig foster – altså et embryo – anses som et av naturens største undere, og at forskerne nå har lyktes med å gjenskape denne prosessen utenfor en gravid livmor, er mildt sagt utrolig.

Embryo er en betegnelse på et foster i tidlig stadium av svangerskapet. Fosteranlegget kalles et embryo i perioden fra egget har festet seg i livmorslimhinnen til utgangen av 8. svangerskapsuke. Fra dette tidspunktet til fødselen kalles det nye individet foster.

For akkurat som vanlige embryoer som vokser i livmoren, klarte de kunstige embryoene å transformere seg til tidlig utviklede indre organer.

– Det [embyroet] har atomisk korrekte regioner, som har utviklet seg på riktige steder til riktig tid, sier forskeren som ledet eksperimentet, Magdela Zernicka-Goetz til The Guardian.

– Det var det vi opplevde som det mest fantastiske.

Selv om det kribler i kroppen av å tenke på hvilke muligheter dyrking av kunstig liv åpner opp for, er ikke målet til forskerne verken å dyrke frem levende labratoriemus utenfor musemagen, eller å avansere kunstig liv.

Det er snarere en ren medmenneskelig interesse som driver forskningen.

I løpet av det første trimesteret hos gravide kvinner, ender mange graviditeter med spontanabort – og ingen er sikre på hvorfor dette skjer. Samtidig antar man at så mange som to av tre spontanaborter skjer før embryoet i det hele tatt er implantert, og ofte før kvinnen vet at hun er gravid.

I dag sliter forskerne med å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om den tidligste fasen av graviditeten. De har for det første ikke klart å gjenskape embryoets tredimensjonale struktur på utsiden av kroppen, samtidig som embryoet er for lite til å observeres ordentlig med ultralyd når det er i livmoren til moren.

– Dette er tiden hvor embryoet invaderer kroppen til moren. På dette stadiet er den veldig mystisk, den er nesten som en svart boks i utvikling, sier Zernicka-Goetz.

Men ved at forskerne nå kan dyrke frem kunstig liv som verken behøver egg eller sædceller – og som kan vokse utenfor livmoren – har de endelig et perfekt «testmateriale», og embryoer de kan hente frem verdifull informasjon fra.

Forhåpentligvis vil de kunstige museembryoene avsløre ny viten om alt det som foregår i det tidlige stadiet av livet.

– Å forstå nøkkelprinsippene i graviditeten på dette stadiet vil være veldig hjelpsomt, sier Cambridge-forskeren.

Håpet er at forskningen til slutt vil belyse hvorfor tidlige spontanaborter skjer, og dermed bidra til å redusere antall spontanaborter.

Neste steg blir å se om de kan bruke teknikken fra museeksperimentet til å dyrke frem et embryo ved hjelp av menneskelige stamceller – noe forskningsteamet er mer sikre på at de vil klare.

Kilder: The Guardian, CNN og ScienceAlert.

