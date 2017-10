Her krasjer to nøytronstjerner

STJERNEKOLLISJON: For første gang har forskere fanget både lyd og bilde av to stjerner som kolliderer. I bilde til venstre ser dul lyset som kom til syne da lyset fra kollisjonen nådde jorden. Etter å ha studert kollisjonen i flere dager, forsvant lyset. Firkanten i høyre hjørne på de to bildene, er en forstørret versjon av firkanten i midten av bildene.

NASA/Swift