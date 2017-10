Her er grunnen til at du ikke bør ta med mobilen på do

Klarer man å holde seg unna mobilen mens man er på do kan man potensielt spare seg for mange helseproblemer.

Veldig mange liker å sjekke mobilen, og veldig veldig mange liker å sjekke den når de er på do. Mange tenker sikkert at det går bra så lenge man ikke mister den i do, men der tar de feil.

Selv om selve toalettskålen er veldig møkkete, er det andre grunner enn at du kanskje mister den i do som gjør at du ikke bør ta den med deg.

Biolog Paul Matewele fra London Metropolitan University advarer ifølge Tech Times om at toalettseter, håndtak og vasker er fulle av smittebærende bakterier.

Blant de verste er e.coli, som kan forårsake nedsatt immunforsvaret, eller føre til nyre- og leversvikt hos personer med allerede svekket immunforsvar.

Man kan også risikere å bli smittet av stavbakterier som kan føre til luftveisinfeksjon, eller bakterien Clostridium difficile, som kan føre med seg diaré.

I tillegg til de bakterieinfiserte overflatene på badet er spres det masse bakterier fra doskålen når man skyller ned.

Når mobilen først har bakterier på seg, er det lett å få smitte. Den er jo tross alt med deg overalt, hver dag. Du tar på dem hele tiden, og de aller fleste tar dem også frem når de spiser.

Emily Martin fra University of Michigan School of Public Health går så langt som å sammenligne det å ta med mobilen ut fra do med det å ikke vaske hendene etter et dobesøk.

Flere virus kan også overleve i mange timer på de glatte overflatene en mobil har, for eksempel influensavirus.

For å unngå spredning av sykdom anbefales det å regelmessig vaske mobilen med antibac, og aller helst bør du ikke ta mobilen med inn på do i det hele tatt.

For du har vel ikke lest denne saken på do?

