Her er det første musikkalbumet produsert og komponert av kunstig intelligens

En gruppe musikere og eksperter på kunstig intelligens bestemte seg en dag for å lage en kunstig intelligens som kan lage, produsere og fremføre sin egen musikk.

Resultatet ble Amper, og i samarbeid med menneskeartisten Taryn Southern slipper Amper ifølge Futurism sitt første album, I AM AI, denne måneden.

Drew Silverstein, en av Ampers skapere, sier at musikken fra albumet er laget i samarbeid med mennesker, noe han og teamet bak prosjektet mener er musikkens fremtid.

Men hvordan høres det ut?

Den første singelen (med musikkvideo) er allerede sluppet:

Selv om albumet inneholder samarbeid med mennesker, er Amper den første kunstige intelligensen som har laget akkordstrukturen og melodier på sangene helt selv.

Teamet bak Amper har også lagt ut et eksempel på hvordan samarbeidet mellom kunstig intelligens ender opp. Her er en sang laget av Amper, og her er den samme sangen endret etter hjelp fra Taryn Southern.

I et intervju med Columbia Business School forklarer en av personene bak Amper, Drew Silverstein, hvordan Amper fungerer, og visjonen firmaet hans har for musikkproduksjons fremtid.

Kunstig intelligens har laget musikk før, for eksempel maskinen Aiva, som komponerer klassisk musikk basert på tusenvis av tidligere komponerte sanger av mennesker.

Aiva trenger riktignok mye mer menneskelig hjelp til å arrangere og strukturere sangene sine, men har likevel fått juridisk status som komponist og sitter dermed på rettighetene til sin egen musikk!

Det finnes også en kunstig intelligens ved navnet DeepBach, som basert på musikken til komponist Johan Sebastian Bach, lager sin egen bach-inspirerte musikk.

Musikken til DeepBach var så Bach-aktig at om lag halvparten av 1600 spurte trodde harmonier laget av DeepBach var laget av Bach.

Det er nok en stund til kunstig intelligens tar fullstendig over musikkproduksjon, men kanskje blir samarbeid mellom KI og mennesker mer og mer vanlig i årene som kommer.

Og skulle maskiner til slutt bli bedre enn oss til å lage musikk er det kanskje ikke så ille, så lenge konsertene blir seende sånn her ut:

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no.



