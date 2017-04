Glutenfri nyhet: Gluten-allergi kan skyldes et «harmløst» virus

Nye forskningsresultater peker i retning av at den plagsomme lidelsen gluten-allergi kan skyldes et ellers harmløst virus.

Dette er i så fall overraskende nyheter, da medisinsk konsensus frem til nå (og fremdeles) er at gluten-allergi, også kjent som cøliaki, i stor grad er en medfødt tilstand.

Nå mener forskere at den autoimmune responsen fra immunsystemet kan skyldes et såkalt reovirus, og en studie som backer denne påstanden er nylig publisert i det velrennomerte forskningstidsskriftet Science.

Virus av denne typen kan forårsake magesjau, feber og hodepine, spesielt hos barn. Likevel regnes det som relativt ufarlig — helt til nå.

Cøliaki er nemlig ingen spøk. Tarmtottene blir ødelagt på grunn av en betennelsesreaksjon som oppstår når tarmtottene kommer i kontakt med glutenproteinet som finnes i stort sett alle bakevarer.

Resultatet er ødelagt tarm, med store smerter, dårlig vekst og mange andre plager som følge av dette.

Likevel finnes det ifølge en artikkel hos Sciencealert noen gode nyheter.

Hvis det stemmer at reoviruset er direkte årsak til gluten-allergi, vil det kunne gi nye og bedre behandlingstilbud til de som lider av dette — og, ikke minst, muligheten for å utvikle en vaksine.

Selv om gluten-allergi har blitt forsøkt latterliggjort, og mange mennesker innbiller seg at de er hypersensitive til kanelboller og annet bakverk, er cøliaki faktisk relativt utbredt.

I USA regnes man med at én av 133 personer har dette problemet, og tilsvarende tall for Norge viser at mer enn 40 000 mennesker har anlegg for cøliaki her i landet. Det finnes også flere andre former for glutenintoleranse.

I dag finnes det ingen andre alternativer enn å rett og slett kutte absolutt all gluten fra alt matinntak, men den nye forskningen kan kanskje gjøre noe med dette.

De nye opplysningene stammer fra et forskningsteam fra universitetet i Pittsburg. Teamet har klart å fremprovosere cøliaki i laboratorieeksperimenter på mus.

De samme eksperimentene må selvfølgelig også testes på mennesker før man kan konkludere om noe som helst, men ifølge forskerne bak studien kommer det stadig flere bevis på at tilsynelatende harmløse virus kan stå bak alvorlige lidelser som Diabetes type 1 — og nå også cøliaki.

For å bekrefte mistanken sin tok forskerne to vanlige reovirus (de kalles T1L og T3D) og testet dem på mus.

Begge virusene skapte en reaksjon fra musenes immunsystem, men kun T1L fikk musenes tarmer til å også reagere på gluten.

T1L-viruset skapte i tillegg en immunrespons som er avhengig av et molekyl som kalles IRF1, og tidligere studier viser at barn med cøliaki har høyere nivåer av nettopp dette molekylet enn «friske» barn.

Hypotesen er nå at barn som blir infisert med dette viruset omtrent samtidig som de kommer i kontakt med gluten gjennom kosten kan ha større risiko for å utvikle cøliaki.

Forhåpentligvis kan vitenskapen gjøre noe med dette i nær framtid.

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no.



