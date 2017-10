Gigantisk isfjell har skjult et økosystem i Antarktis i tusenvis av år

Et massivt isfjell på størrelse med Akershus fylke har løsnet fra Antarktis. En rift i isbremmen Larsen-C (se faktaboks) vokste i desember 2016, og satellittbilder fra september 2017 viser at det over 5000 km2 store flaket nå flyter fritt.

Isfjellet har fått navnet A-68 og er et av de største forskere kjenner til. Til glede for biologer har løsrivelsen også avduket et "mystisk og dyrebart marint økosystem" som kan ha ligget skjult i opptil 120.000 år, skriver Science Alert.

- Jeg kan ikke forestille meg et en mer dramatisk endring i miljømessige forhold i noe annet økosystem på jorden, sier marinøkolog Julian Gutt ved Alfred Wegener-instituttet i Tysland til tidskriftet Nature.

Instituttet spesialiserer seg på polar og marin forskning.

Kan ha ligget skjult i 120.000 år



Mens isfjellet, som har fått navnet A-68, driver bort fra resten av Larsen-C, blottlegges marine forhold som ikke har sett sollys siden jordens siste mellomistid for over hundre tusen år siden.

Ifølge Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis - den såkalte «Krillkonvensjonen» - klassifiseres det nye området som spesielt interessant for forskning gjennom Miljøprotokollen for Antarktis.

Forskere er nå ivrige etter å studere det uutforskede havområdet, og hvilke livsformer det kan skjule.

- Det er rett og slett et fantastisk, uberørt område for vitenskapelig forskning. Vi vet veldig lite om hva som kan eller ikke kan leve i slike områder, og spesielt hvordan de kan endre seg over tid, sier biolog Susan Grant til Live Science.

Kappløpet i gang



Den statlige, britiske forskningsorganisasjon British Antarctic Survey (BAS) håper å kunne sende et forskningskip til området allerede i begynnelsen av 2018.

Sør-Korea og Tyskland har også planer for forskningsprosjekt i området i 2018 og 2019, skriver Nature.

Forskere understreker betydningen av å undersøke området så snart som overhodet mulig.

Så fort havområdet blir utsatt for sollys vil ulike typer plankton utvikle seg i området, og deretter følger fisken i en kjedereaksjon som endrer området raskt.

Forskningsdirektør Nalân Koç ved Norsk Polarinstitutt forteller at instituttet per nå ikke har forskningplaner for området.