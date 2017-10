Giften fra kjeglesneglen dreper deg på et øyeblikk - og kan kanskje kurere kreft

I et laboratorium i Charleston, South Carolina, sikter den dødelige kjeglesneglen seg inn på sitt neste bytte- en liten gullfisk.

Sneglen er et av de treigeste dyrene i havet, men giften i noen av artene kan drepe et menneske på noen få minutter. Og det finnes ingen kjent motgift.

Les også: Vitenskapelig gjennombrudd gjør at blod kan masseproduseres

Kjapt går det også: Giften fra en en skarp, harpunaktig tann – som sitter i enden av snabelen den bruker for å føle seg frem – kan fakke selv rasktsvømmende fisk.

«Harpunen» skyter frem, men på et øyeblikk er gullfisken erstattet med en ... latexampull?

Frank Marí fikk det han var ute etter.

Les også: Stamcelle-pistol gjør at leger kan «spraye» på ny hud

I laben han omtaler som en «gård», forsker Marí nemlig på den dødelige giften fra ti ulike kjeglesneglearter. Sneglegiften «melkes», og som belønning får de føde uten særlig anstrengelse, forklarer Marí til The Washington Post.

(Innsamling av gift fra en kjeglesnegle. Rettigheter: Prator C, Murayama K, Schulz J for PLOS ONE, via Wikimedia Commons.)

Proteiner i noen av sneglegifttypene er opptil 10.000 ganger kraftigere enn morfin – uten morfinens avhengighetsskapende egenskaper. En type sneglegift inneholder insulin som er kraftigere enn menneskets.

Forskerne håper arbeidet kan bidra til å kurere tuberkulose, Parkinsons og noen kreftformer.

Les også: Tutankhamons kniv har utenomjordisk opphav

Frank Marí undersøker nå giften til en lilla kjeglesnegle, Conus purpurascens, som i filmen The Lost World: Jurassic Park ble brukt til å drepe dinosaurer.

– Filmskaperne overdrev nok giftens styrke en smule, sier Marí og ler.

Det er uansett god grund til å holde et øye med forskningen på disse dødelige virveldyrene, som forsker Frank Marí beskriver som det nærmeste dyreriket kommer «utenomjordisk».

Og hvem er vel vi til å motsi?

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:



Ville du tilbragt en hel måned i senga for å ta menneskeheten til Mars?

Gagaga! Babyprat er mye mer sofistikert enn du tror

«Nøtteknekkermannen» kan ha gitt oss herpes

I natt bommet asteroiden på jorda – så vidt. Men den kommer tilbake