Fredag bommet asteroiden 2012 TC4 så vidt på jorda. Men den kommer tilbake

«Bare» 44.000 kilometer unna jorda – rundt en åttedel av avstanden til månen – føk natt til fredag norsk tid asteroiden med det velklingende navnet «2012 TC4» forbi.

Asteroiden «2012 TC4» passerte oss i natt, bare en åttedel av avstanden til månen. Om drøyt 60 år kan den komme til å treffe oss. Foto: NASA/JPL-Caltech

Ifølge NASA er asteroiden 15 til 30 meter bred med 30 ganger så mye kinetisk energi som atombomben som traff Hiroshima 1945, skrev The Guardian tidligere denne uken.

TC4 ble oppdaget i 2012 (derav det flotte navnet) og er på størrelse med meteoritten som eksploderte over den russiske byen Tsjeljabinsk i 2013.

Den gang ble mer enn 1200 mennesker skadet som følge av trykkbølgen fra eksplosjonen som knuste vinduene i over 5000 bygninger i byen.

I 2013 eksploderte en lignende meteor over Russland.

Heldigvis var det aldri noen reell fare for at TC4 skulle treffe oss – denne gangen.

Mike Kelley, som har ledet NASA-gruppen med ansvar for asteroiden, sier til nyhetsbyrået AFP at de har fulgt asteroiden i to måneder og har derfor kunnet beregne dens bane uhyre nøyaktig.

Det er faktisk ganske mange objekter på størrelse med TC4 som passerer i omtrent samme avstand til jorda – rundt tre hvert eneste år.

Men nattens hendelse var likevel spesiell, ettersom TC4 er valgt som testobjekt for et globalt varslingssystem – et nettverk av observatorier, universiteter og laboratorier fra hele verden.

– Vi øver til en virkelig alvorlig situasjon, sier Detlef Koschy i en nederlandsk forskningsgruppe tilknyttet Det europeiske romfartsbyrået, ESA.

Det er ikke uten grunn. Vi vet at asteroiden vil passere oss igjen i 2050, og da skal det gjøres enda flere og, forhåpentligvis, bedre observasjoner.

– Den treffer oss ikke da heller, men kanskje kolliderer den med noe som gjør at den blir farlig når den igjen kommer tilbake i 2079, sier Rüdiger Jehn til AFP, også han tilknyttet ESA.

Sjansen for at det skjer er én til 750. TC4 er dermed nummer 13 på listen over rombjekteter som potensielt kan kollidere med jorda.

Det er ikke utenkelig at vi blir truffet av et objekt på størrelse med meteoren som utryddet dinosaurene for 65 millioner år siden. Når, vites ikke.

Utviklingen av forsvarsmetoder for å ødelegge eller endre banen til slike objekter har ennå ikke ført frem. I dag er eneste strategi å evakuere folk fra potensielle nedslagsområder.

Men hvem vet hva fremtiden vil bringe? Forhåpentligvis har vi en bedre løsning klar om 62 år. Hvis ikke får vi gjøre som i 1998 og sende en gjeng oljearbeidere opp til asteroiden igjen.

