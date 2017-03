Forskning tyder på at 40 prosent av alle krefttyper kan forebygges

Kreft er en tragedie i seg selv, men enda verre er det når sykdommen kunne vært unngått.

Forskning antyder at 40 prosent av alle krefttyper kan forebygges.

De resterende 60 prosentene skyldes tilfeldigheter, gener, miljø - og uflaks, hevder forskerne Bert Vogelstein og Cristian Tomasetti ved Johns Hopkins Kimmel kreftsenter.

Blant krefttyper som kan forebygges er den svært dødelige lungekreften. Hudkreft er typen som lettest kan unngås.

Verdens helseorganisasjon er enda litt mer optimistiske og opplyser at opp til 50 prosent av alle krefttyper kan forebygges.

Så hvordan skal en gå frem for å forhindre at kreften utvikler seg? Kort fortalt: Stump røyken, begynn å trene, spis sunt og sørg for et moderat alkoholinntak.

1. Stump røyken



Ifølge WHO er røyking den største risikofaktoren for å utvikle kreft. Kreft på grunn av tobakk krever rundt seks millioner liv årlig. Røyking, passiv røyking og tyggetobakk bidrar i sterk grad til utviklingen av kreft.

WHO skriver at tobakksrøyk inneholder mer enn 7000 kjemikalier, at minst 250 av disse er skadelige og at minst 50 er kjente for å forårsake kreft.

2. Unngå overvekt



En annen risikofaktor er fedme, som kobles til en lang rekke kreftsykdommer.

Å passe på å holde kroppen i form og vekten normal gjennom trening og kosthold er den nest viktigste forebyggende faktoren. Dietter med høyt innhold av frukt og grønnsaker kan i seg selv virke forebyggende på kreft, ifølge WHO.

3. Drikk moderat



Den tredje faktoren på lista til Verdens helseorganisasjon er alkoholforbruk. Alkoholrelaterte sykdommer står for over 300.000 dødsfall i året. Risikoen for kreft øker med inntaket, og et moderat forbruk bør ikke være til bekymring.

Det var 40 prosent av krefttilfellene. Hva med de resterende 60 prosentene?

Drøyt 10.000 nordmenn dør av kreft i Norge hvert år, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Uflaks



Bert Vogelstein og Cristian Tomasetti kontroversielle påstand er at en rekke krefttilfeller skyldes DNA-mutasjoner - og rett og slett ikke kan gjøres noe med.

Mutasjoner skjer hver gang en celle deler seg. Vanligvis skjer disse mutasjonene i deler av DNA-et som ikke er spesielt viktige. Men av og til har vi uflaks og mutasjonen ender som kreftceller.

Forskerne anslår at 66 prosent av mutasjonene er tilfeldige, 29 prosent skyldes omgivelser og miljø og 5 prosent kan føres tilbake til arvemateriale.

Vogelstein og Tomasetti understreker samtidig at disse mutasjonene ikke er det eneste som fører til utviklingen av kreftceller, og støtter andre forskere som påpeker at en må studere samspillet med andre faktorer, som hormoner, for å få en bedre forståelse av totalbildet, skriver Futurism.

Enn så lenge anbefales det å fokuserer på de 40 prosentene av krefttyper vi faktisk kan forhindre. Ses på treningsstudioet!

Kilder: Science, WHO, NPR, Futurism