Forskning: Dette synes menn er mest attraktivt ved kvinner

SKJØNNHET: Kate Upton går for å være en av klodens vakreste kvinner. Men hvorfor er det slik?

Det ligger i menneskets natur å forplante seg, og det krever en partner av det motsatte kjønn – i hvert fall for en stund.

For å finne en partner som kan bidra til artens overlevelse, kreves det en viss fysisk tiltrekning, og den kan analyseres og kategoriseres vitenskapelig.

Det har Midge Wilson gjort. Hun er professor i psykologi og kvinnestudier ved DePaul University i Chicago.

Ifølge Wilson handler det om biologisk programmering, og alle menn vurderer helt automatisk og ofte ubevisst "reproduksjonsegnethet" for alle kvinner de møter:

SMAL MIDJE, BREDE HOFTER: En smal midje, brede hofter, et bredt smil med hvite tenner, langt og sunt hår og en rød kjole - her gjør modellen Claire Sinclair det bra på mange menns poengkort for reproduksjonsegnethet.

1. Smal midje og brede hofter

Antropolog Barnaby Dixson fra University of Queensland har faktisk gjennomført en studie som viser at menn foretrekker et forhold mellom midje og hofter på nøyaktig 7 til 10.

Det vil si at menn mener kvinner er mest attraktive når midjens omkrets er 70 prosent av omkretsen til hoftene. Et godt midje/hofte-forhold blir av mannens hjerne oppfattet som at kvinnen er egnet til å føde barn og dermed som biologisk attraktiv.

2. En lys stemme

Forskere ved University College London har funnet ut at kvinner med lyse stemmer oftere oppfattes som mer attraktive av menn. Den lyse stemmen signaliserer ungdom, og dermed oppfattes det underforstått som et tegn på helse og evner til å føde barn.

Å velge partner ut fra lyd eller å signalisere personlige trekk gjennom lyd er utbredt i stort sett alle avkroker av dyreverden, fra fugler til en lang rekke pattedyr. Ikke minst aper.

3. Kvinner som smiler

Kvinner som smiler oppfattes av menn som tiltrekkende, og det blir bare sterkere hvis tennene er hvite.Det viser forskning fra University of British Columbia i Canada.

Oppsiktsvekkende nok er det ikke slik at kvinner liker menn som smiler, snarere tvert imot. Kvinner mener at menn som viser få følelser, er sterkere og dermed mer attraktive.

LANGT OG SUNT HÅR er tiltrekkende for mange menn.

4. Kvinner med langt og sunt hår

Ifølge Business Insider har tysk forskning vist at kvinners hår spiller en stor rolle i om menn oppfatter dem som attraktive. Langt, tykt og sunt hår oppfattes som attraktivt fordi det signaliserer fysisk helse, ungdom og altså igjen evnen til å føde barn.

5. Mindre sminke

Studier ved Bangor University slår fast at mye sminke ikke øker menns vurdering av en kvinne som attraktiv. Faktisk er det motsatte tilfelle.

Disse studiene viste at menn i gjennomsnitt foretrekker kvinner med 40 prosent mindre sminke, når de blir presentert for bilder av samme kvinne med ulike grader av sminke.

6. Kvinner i rødt

Fargen rød har en ekstremt stor effekt på den måten kvinner oppfattes av menn. En rød kjole, en rød bluse, et rødt tørkle - alt oppfattes ubevisst som mer attraktivt, akkurat som det gjør hos en lang rekke andre dyr. Rødt signalerer paringslyst, brunst og seksualitet – og dette påvirker mannens underbevisste vurdering av kvinnens "reproduksjonsevner".

