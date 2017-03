Forskere knuser myten om voldelige dataspill

Du har sikkert hørt det før: Det å spille voldelige spill gjør at du blir mer aggressiv, mindre empatisk og mindre følsom for grusomheter.

Det skjer ikke rent sjelden at media fremhever at en eller annen gjerningsmann har likt et eller annet spill som kan tolkes som voldelig.

Men hvordan påvirker det egentlig folk på lang sikt å til stadighet skyte datafigurer i hodet og andre grusomheter som foregår i en del av spillene som er populære?

Det ønsket tyske forskere ved Hannover Medcical School å finne ut ved å virkelig fordype seg i det nevrologiske.

- Spørsmålet kom som følge av den økende populariteten og kvaliteten på dataspill, forteller forskerne som var ganske overbevist på forhånd at resultatene ikke ville være fordelaktig for spillindustrien.

Sjekket hvordan hjernen faktisk reagerte



Forskerne samlet sammen testpersoner i to grupper: Én gruppe med svært aktive dataspillere som brukte minst to timer om dagen de siste fire årene på voldelige dataspill - og en annen gruppe som ikke drev med slikt.

Deltakerne besvarte først en spørreundersøkelse for å kartlegge empati og agressjon, før de ble plassert i en fMRI-maskin for å se hvordan hjernen faktisk reagerte når de ble vist en rekke bilder som er laget for å fremprovosere emosjonelle og ematiske rekasjoner.

Les også: En av historiens kanskje viktigste oppdagelser er søkk vekk



Resultat: Ingen forskjell



Og hva kom forskerne frem til? Det var ingen målbare forskjeller mellom de to gruppene. Langtidseksponering til voldelige dataspill hadde ikke gjort noe med aggresjonen eller deres ematiske evner.

Som alltid er forskerne forsiktige med å trekke for bastante konklusjoner, men de innrømmer selv at de ble overrasket over resultatet.

Men det bør de kanskje ikke være: Tidligere undersøkelser har faktisk påvist at dataspilling kan være veldig bra både for koordinasjon, konsentrasjon og samarbeidsevner.