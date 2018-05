Forskere kan ha funnet opp pille som kurer fyllesyke

Siden tidenes morgen har menneskeheten hatt et mål for øye: Finne den beste måten å kurere fyllesaken dagen derpå.

Mens noen sverger til iskald cola, mener andre det er bedre med en fet frokost. Uansett hva som er ditt rituale, er det mulig forskningen nå kan hjelpe deg. Nettsiden Digital Trends skriver at en forsker ved University of California Los Angles har utviklet et «middel som kan hjelpe folk å nyte vin, drinker og øl uten å bli fyllesyke».

Mannen bak den potensielle mirakelkuren og pengemaskinen er professor i biokjemi Yunfeng Lu. Professoren har sammen med kollega Cheng Ji ved University of Southern California, testet mirakelkuren på fulle mus - med positive resultater. Blant annet klarte forskerteamet å redusere alkoholnivået i blodet til testmusene med hele 45 prosent i løpet av fire timer. I tillegg oppdaget forskerne at nivået av acetaldehyd, stoffet som fremkaller bakrus, hos testmusene som fikk middelet var «ekstremt lavt» sammenlignet med gruppen mus som ikke fikk motgiften.

Til Digital Trends forteller Lu at de er ekstremt fornøyde med resultane av forsøkene. Kuren for fyllesyke Lu og hans team har kokt sammen, består hovedsakelig av enzymer som eksisterer i leveren hos mennesker. I leveren er disse enzymenes oppgave å hjelpe kroppen med å bryte ned alkohol. Forskerteamet har så puttet disse utvalgte enzymene i pillekapsler i forsøk på å skape en mirakelpille. Musene i forsøket fikk injisert middelet i blodet.

Professoren sier at motivasjonen for å lage en pille mot fyllesyke er hans egen elsk for vin.

- Som professor i biokjemi og vinelsker, følte jeg at jeg måtte finne en løsning på problemet (fyllesyke), skriver nettsiden.

Lu understreker at målet med pillen er ikke å sørge for at folk misbruker alkohol lettere, men heller hjelpe personer som sliter med sideeffektene av å ha det litt for moro på byen. Han oppfordrer alle til å ha et moderat alkoholforbruk.

Den beste kuren mot fyllesyke

Dette er ikke første gang forskere har gått i bresjen for å finne en kur for fyllesyke.

For noen år tilbake hevdet forskere ved Thomas Jefferson-universitetet i Philadelphia at de hadde funnet den perfekte miksen, nemlig kaffe og Ibux. Professor Michael Oshinsky ved universitetet hevdet miksen skulle hjelpe deg å redusere nivået av acetaldehyd i kroppen.

Funnene til Oshinsky gikk rett i strupen på tidligere undersøkelser som hevder at det ikke finnes en kur mot fyllesyke. Faktisk blir det ansett som en medisinsk myte.

Fyllesyke er resultatet av overdrevet alkoholkonsum. Dermed er den eneste «kuren» mot fyllesyke å unngå å drikke for mye alkohol, har man konkludert med fram til nå.

Pære kan være løsningen



For dem som sverger til naturens midler, forsøkte australske forskere seg på en variant.

I 2015 meldte forskningsinstituttet CSIRO at de var i ferd med å fullføre et forskningsprosjekt på effektene av pærer og at pærejuice kunne være den perfekte løsningen for fyllesyke.

- Tro det eller ei, men pærer har effekt på hvor mye alkohol du har i blodet etter en drink, sa professor Manny Noakes til australske News den gangen.

Du kan dog ikke bare løpe i butikken og kjøpe en vanlig pære. Forskningen som er gjennomført er på såkalt "koreanske pærer", eller "eplepærer" om du vil.

Må tas før du drikker



- Jeg bør også understreke at effekten så vi hvis du tar pærejuice før du begynner å drikke alkohol. Det er ikke noe som tyder på at du kan ta pærejuice i etterkant for å gjøre noe med tømmermennene, påpekte hun.

Nøyaktig hvordan pærejuicen kan ta knekken på fyllesyken er foreløpig ikke beskrevet, men professoren forteller at pærer også har inflamasjonshemmende effekter, samt at de er egnet til å redusere kolesterolnivået i kroppen.

