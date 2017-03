Forskere har funnet måte å kurere diabetes type 2

Diabetes type 2 er en sykdom som er på fremmarsj over store deler av verden, og er den typen sukkersyke du gjerne utvikler når du kommer litt opp i årene. Men det er også sammenheng med livsstil og matinntak.

Diabetes type 2 handler i stor grad om at kroppen enten slutter å produsere insulin, produserer for lite insulin - eller mest vanlig: At cellene i kroppen slutter å reagere på insulinen i kroppen, såkalt insulinresistens.

Som diabetiker kan altså kroppen produsere all insulinen du trenger, men stoffet har ingen effekt.

Nettopp derfor kan denne formen for diabetes ikke reguleres med insulinsprøyter. Behandlingen er derfor i stor grad diett.

Reverserer resistens



Men ny forskning publisert i det velrenomerte tidsskriftet Nature fra forskere ved University of Californina, melder om et potensielt gjennombrudd i kampen mot denne insulinresistensen.

Forskerne har laget et nytt legemiddel i pilleform som blokkerer et ensym kalt LMPTP (low molecular weight protein tyrosine phosphatase). Dette ensymet er kjent for å redusere cellenes insulinsensitivitet.

At LMPTP blokkeres, gjør at cellene igjen får effekt av insulin.

Forsøkene er så langt kun gjennomført på mus, men foreløpige undersøkelser viser ingen bieffekter.

Kan hindre diabetes type 2?



Videre har forskerne sett på hva som skjer om en blokkerer LMPTP i leveren før man utvikler type 2 diabetes. Til forskernes begeistring sluttet musene da å utvikle diabetes av den usunne dietten som de har benyttet for å fremprovosere diabetes.

- Denne studien er et «proof of concept» om at å angripe LMTPT i leveren forbedrer glukusekontroll og insulinsignaleringen i dyr, sier Daniel Drucker ved Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute i Toronto til New Scientist.

Ifølge Drucker har forskere lenge kjent til at LMPTP har sammenheng med insulin, men forskningen i noe tid rettet seg inn mot å blokkere et annet ensym. Dette som har vist seg vanskelig å gjøre noe med uten alvorlige bivirkninger.

Går mot kliniske studier

- Vårt virkemiddel er utviklet for å virke helt målrettet, og vi har ikke sett noen bivirkninger i mus. Neste steg blir omfattende tester for å sjekke om det er trygt for mennesker over tid i kliniske tester, sier Stephanie Stanford, forskningslederen bak prosjektet.

Det er med andre ord langt frem til en medisin som kurerer diabetes, men dette kan være gjennombruddet som vil gjøre livet til millioner av mennesker normalt igjen.

