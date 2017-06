Forskere fra MIT lager tatoveringer som skifter farge hvis du blir syk

Teknikken er utviklet av en prosjektgruppe som kaller seg DermalAbyss, som er et samarbeid mellom MIT, Harvard og biotech-selskapet Fluid Interfaces.

Et av fargestoffene, eller «blekktypene», som forskerne har utviklet, endrer for eksempel farge fra blått til brunt hvis blodsukkernivået stiger ut over normalen.

Foreløpig er DermalAbyss i et såkalt «proof of concept»-stadie, der de konsentrerer seg om å få teknikken til å fungere best mulig.

Wow: Fem HIV-pasienter kvitt viruset etter vaksine

Senere vil man gå videre til dyreforsøk, før fargestoffene kan tatoveres inn i menneskehud. Årsaken til dette er at produsentene må sikre seg mot at produktet kan føre til allergiske reaksjoner eller andre, medisinske problemer.

Teamet bak DermalAbyss skal ifølge en artikkel hos ScienceAlert presentere funnene sine på en stor konferanse for «wearable computers» i september, så følg med på Natgeobloggen til høsten for en oppdatering på det siste innen medisinske tatoveringer.

