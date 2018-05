Forsker: - P-pille for menn kan bli en realitet

Det har vært en diskutert og debattert drøm i mange år, men nå hevder en gruppe forskere i USA at de er nære å gjøre p-pille for menn en realitet.

Professor Gunda Georg er prosjektleder for en gruppe kvinnelige forskere som sier de har knekt koden når det kommer til den etterlengtede pillen, skriver CBS Minnesota. Forskerne arbeider ved Univeristy of Minnesota og fikk nylig et gjennombrudd ved hjelp av noe som er mest kjent som en dødelig gift i Afrika.

Plantegiften ouabain kan bli funnet i forskjellige planet i østlige deler av Afrika. Der har jegere i flere tusen år smøret spydspisser inn med giften for å enklere ta livet av byttet.

Georg og hennes forskerteam har tatt plantegiften og endret dens egenskaper for å kunne lamme sædceller.

- I små doser kan den (ouabain red. anm.) faktisk være bra og hjelpe til å regulere hjertet. Mens i store doser kan den ta livet av noen, forteller forskeren.

Stor etterspørsel



Forskning på medisinsk fremstilt prevensjon for menn har vært en het potet i mange år, men det har vist seg å være svært utfordrende å lage en effektiv og trygg variant. Dette skyldes mye den høye risikoen for uavklarte og ukontrollerbare bieffekter, som impotens, sterilitet og depresjon, skriver Star Tribune.

POSITIV: Professor Gunda Georg ved University of Minnesota sier hennes team har fått et stort gjennombrudd i jakten på en p-pille for menn.

At en mulig p-pille for menn er ønsket, er det ingen tvil om. Gund og hennes team viser til flere undersøkelser der menn opplyser at de gjerne vil ta en slik pille.

- Jeg tror det var rundt 80 til 90 prosent av de spurte som opplyste at de ville være interessert i å bruke slik prevensjon. Så det er ingen tvil om at det er en etterspørsel der, forteller Dominique Tobbell, leder og assisterende professor ved History of Medicine ved Univeristy of Minnesota. Tobbell er en del av forskerteamet.

Langt igjen



Georg forteller at de så langt bare har testet pillen på mus, men resultatene har vært meget positive og blant annet blitt omtalt i Journal of Medicinal Chemistry.

GIFTIG, MEN EFFEKTIV: Plantegiften ouabain har i mange år blitt funnet i forskjellige planter i Øst-Afrika og brukt i jakt for å raskere ta livet av byttedyr. Her bilde av planten strophanthus gratus hvor man kan finne ouabain.

Etter å ha gitt forsøkdyrene pillen, oppdaget de raskt effekten.

- Musens sperm beveget seg ikke, opplyser Georg.

Professoren opplyser til Star Tribune at bruken av uoabain er bare én av mange forskjellige prosjekter med fokus på prevensjon for menn forskerteamet arbeider med.

Selv om teamet ved Univeristy of Minnesota har fått et gjennombrudd, er det enda langt igjen til målstreken. Nå jakter universitet midler for å fortsette forskningen. Målet videre er å få testet dette på menn. Drømmen er å få en effektiv pille på markedet innen fem til ti år.

- Vi er endelig litt nærmere, og det tror jeg er veldig viktig. Utrolig spennende, mener Tobbell.

I mellom tiden er det bare å «pakke den inn: