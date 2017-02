Fire spor av menneskets evolusjon du kan finne på kroppen din

Kroppen din er et tempel, sies det. Men den er også et naturhistorisk museum, full av spor etter menneskets evolusjon.

Vi har en rekke muskler og kroppslige funksjoner som ikke lenger er i bruk, men som heller ikke er et så stort hinder for oss at de har forsvunnet helt med tiden.

I en video tar nettsiden Vox en nærmere titt på noen av disse sporene av menneskets evolusjon.

1. Armmuskelen palmaris longus

Om du vender undersiden av armen mot deg, klemmer tommel og pekefinger sammen og løfter hånden litt - dukker det opp en sene på underarmen?

Her synes senen godt.

I så fall er du som folk flest, og ligger litt etter i evolusjonen. Senen er festet til muskelen palmaris longus. Tallene varierer mellom folkeslag, men om lag 10-15 prosent mangler denne muskelen i dag.

Det gjør dem imidlertid ikke svakere. Det er en muskel først og fremst utviklet i dyr som bruker forarmer og -ben til å bevege seg, og vi mennesker har ikke stort bruk for den i dag. Senen er faktisk en av de første leger omplasserer i kroppen dersom en skulle ha bruk for kosmetisk kirurgi.

2. Øremuskler

Palmaris longus er ikke den eneste muskelen mennesker har lite bruk for.

Rundt ørene våre har vi tre hovedmuskler, auricularene. Mange kan bevege litt på ørene fremdeles, bare prøv.

De tre musklene rundt øret merket i rødt har liten funksjon for mennesker, men er livsviktige for nattdyr.

Uansett er det ikke mye å skryte av sammenliknet med andre pattedyr som bruker musklene til å styre øret i forskjellige retninger for å bestemme hvor en lyd kommer fra.

Med elektroder har forskere funnet ut at lyd også får øremusklene hos mennesker til å reagere. Det er ikke nok til å få øret til å bevege seg, men slår likevel sterkere ut i musklene rundt øret som er nærmest lydkilden.

3. Gåsehud

Hos dyr og fugler med pels og fjær er evnen til å få hårene til å reise seg en viktig funksjon for å holde varmen. Busten holder på mer luft rundt kroppen, som isolerer godt.

Det er en liten muskel rundt hårroten som heter arrector pili som sørger for at håret reiser seg. Pili betyr "hår", og arrector betyr "reise opp".