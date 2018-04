FBI har løst gåten om det 4000 år gamle Djehutynakht-hodet

I 1915 gjorde arkeologer et makabert funn i den eldgamle egyptiske landsbyen Deir el-Bersha om lag 20 mil sør for Kairo.

I hjørnet av et gravkammer, som ellers var røvet for verdisaker, lå et avkappet, mumifisert hode.

Spørsmålet, som har plaget forskere siden, er hvem hodet tilhørte?

Nå foreligger svaret, og det etter hjelp fra uvanlig hold: Federal Bureau of Investigation.

Avansert DNA-teknologi



Funnene er publisert i tidsskriftet Genes, og gir innsikt i hvordan forskere og etterforskere snart kan DNA-teste selv svært medtatte organiske prøver, skriver Inverse.

Arkeologene slo snart fast at hodet i sin tid må ha satt på skuldrene til enten guvernøren Djehutynakht - eller hans kone - det var tross alt deres gravkammer. Men det var først etter at det amerikanske etterretningsbyrået kom på banen at gåten fikk sitt endelige svar.

HERR OG FRU DJEHUTYNAKHT: Disse trefigurene ble funnet i Djehutynakht-gravkammeret og forestiller ekteparet selv.

FBI-biolog Odile Loreille brukte byråets siste teknologi innen DNA-sekvensering for å bestemme kjønnet til mumien. Hun drillet først inn i en tann hentet fra den 4000 år gamle hodeskallen, løste pulveret opp i en kjemisk blanding og kjørte miksturen gjennom en avansert DNA-kopieringsmaskin.

Nå kunne Loreille gjøre en opptelling av kromosomer. Svaret: Hodet tilhørte en mann.

- FBI er en høyst uvanlig samarbeidspartner når det gjelder å forstå det antikke Egypt. Men de ville teste ny DNA-teknologi, forklarer Rita Freed ved Boston Museum of Fine Arts til CNN.

Resultatet tyder på at etterretningsorganisasjonen nå har utviklet høyst avansert teknologi.

- Hvis de kan rekonstruere DNA fra en 4000 år gammel tann, da kan de rekonstruere DNA fra nær sagt hva som helst, sier Freed.

Sjelden samling



Djehutynakht og hans kone levde på slutten av det 11. eller begynnelsen av det 12. egyptiske dynasti.

Selv om gravkammeret var tømt for verdisaker da arkeologer fant det i 1915, inneholdt kammeret en stor mengde trefigurer som illustrerte hverdagslige sysler i Egypt for 4000 år siden.