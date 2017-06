Faktasjekk av Donald Trumps argumenter for å forlate Paris-avtalen

NEW YORK (Side3.no): Torsdag kunngjorde USAs president Donald Trump at han trekker stormakten ut av Paris-avtalen.

USA står dermed sammen med Syria og Nicaragua utenfor avtalen, mens resten av verden er enige om å jobbe for å redusere utslipp for å begrense den globale oppvarmingen.

Nicaragua er ikke med fordi Paris-avtalen ikke er klimavennlig nok, mens Syria strengt tatt har enda mer presserende utfordringer.

Flere amerikanske medier har fredag sett nærmere på hvilke argumenter president Trump brukte i sin tale i Rosehagen torsdag, og sammenlignet disse argumentene med fakta.

Vi gjengir her en del av disse punktene.

Se talen til Trump her:

Trump sa «Oppfyllelse av betingelsene i Paris-avtalen og de strenge energirestriksjonene som USA omfattes av, kan koste USA så mye som 2,7 millioner tapte arbeidsplasser innen 2025, ifølge «National Economic Research Associates». Dette inkluderer 440.000 færre fabrikkjobber».

Trump sa «Kostnaden for økonomien vår akkurat nå vil være nærmere tre tusen milliarder i tapt bruttonasjonalprodukt».

Disse tallene er fra en undersøkelse publisert i mars 2017, som ble betalt av «American Council for Capital Formation» og «U.S. Chamber of Commerce». Dette er ifølge The Huffington Post to grupper som representerer store forurensere og lenge har drevet lobbyvirksomhet mot klimapolitikk.

- Denne studien legger bevisst de strengeste drivhusgass-reguleringene til grunn for de sektorene som vi ha de høyeste kostnadene per tonn med drivhusgass-reduksjon. Dette scenariet overdriver kraftig de sannsynlige kostnadene for noen framtidige restriksjoner for å møte målene, som vil lages med kostnadssparende fleksibilitet som studien utelater, sier Kevin Steinberger og Amanda Levin fra Natural Resources Defense Counsil i en bloggpost.

Når det gjelder arbeidsplasser, mener en rekke store bedrifter i USA at det ligger betydelig flere jobber i fornybar energi enn fossil energi. Allerede nå er det over 400.000 jobber i solindustrien i USA, mot bare 70.000 arbeidsplasser i kullenergien. Kullindustriens egne ledere innrømmer at konkurransen fra naturgass og synkende etterspørsel fra utlandet er hovedårsakene til at det stadig blir færre arbeidsplasser der.

Trump sa «Kina vil få lov til å bygge hundrevis av nye kullgruver. Så, vi kan ikke bygge dem, men de kan, ifølge denne avtalen».

Trump sa «Kina kan gjøre som de vil i 13 år. Ikke vi».

Dette er teknisk sett riktig, men likevel en feil fremstilling av virkeligheten. I januar stanset Kina byggingen av 103 kullgruver. Kina har redusert sin bruk av kull i tre år på rad. Kina er klodens mest forurensende nasjon, men har lansert en massiv plan for å redusere utslippene. Kina skal investere 3000 milliarder kroner i fornybar energi innen 2020.