Er 3D-printing løsningen på organmangelen?

Det er stor mangel på organer i hele verden. Nå vil stadig flere løse problemet med 3D-printing.

Organmangel er et stort problem i hele verden. I England må man for eksempel vente i gjennomsnitt to og et halvt år på en ny nyre. I USA regner man med at omlag en tredjedel av dødsfall (!), omtrent 900 000, hvert eneste år kunne blitt forhindret eller utsatt av organtransplantasjon. I følge EU-Kommisjonen er det bare i Europa ca 3500 på hjertedonasjonventeliste, men kun 2000 dem fikk et nytt hjerte.

Les også: Kirurger fant 27 kontaktlinser i øyet til en britisk kvinne

I Norge er det heldigvis ikke like ille, men ifølge Organdonasjon.no døde det 33 mennesker i organkø i 2016. Den store mangelen fører naturlig nok til nødløsninger.



Global Financial Integrity regner med at ulovlig organhandel tjener mellom 600 millioner til 1.2 milliarder dollar hvert år.

Nå er vi kanskje nærmere en løsning: 3D-printing.



Les også: Listen over ting som astronautene la igjen på månen inneholder noen overraskelser

Flere firmaer har startet utviklingen av 3D-printede organer, eller såkalt bioprinting. Organovo fra San Diego har allerede printet deler av lunger, hjertemuskler og nyrer. Nå satser de også på å printe ut 3D- printet hud, som trengs av for eksempel brannskadde.

Organovo vil også printe ut falske hårceller, og vil utvilsomt tjene godt om de klarer å kurere skallethet.



Les også: Kina har bygget et solkraftverk formet som en gigantisk pandabjørn

Et annet firma som satser hardt på bioprinting er svenske Cellink. De fikk mye oppmerksomhet da de utviklet et slags bio-blekk til printere. Også lagde de like godt en «rimelig» bioprinter også. Det betyr ikke at det er billig å skaffe seg sin egen bioprinter.

Les også: Gjør disse bildene deg kvalm og uvel? nå tror forskere de endelig vet hvorfor

For øyeblikket må du ut med omlag ti tusen dollar, men det er jo ikke så galt om man kan begynne å printe ut reservedeler til sin egen kropp.

Så når vil vi være istand til å printe ut brukbare organer?

Erik Gatenholm, en av Cellinks grunnleggere mener vi ikke er langt unna. I et intervju med The Guardian påstår han at brusk kan printes innen fem år, og hele organer «i vår levetid».

Les også: Hvorfor er hunder så snille og vennlige mot oss? Svaret ligger i genene, mener forskere

Et hjerte er i seg selv ikke så komplisert, det er alt inni. Fungerende blodårer er fremdeles ikke mulig å 3D-printe, men skulle du ha en god idé har NASA lovet gode penger til den eller de som klarer å lage kunstig menneskevev med et fungerende blodomløp.

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:

Hvorfor mater denne fuglen gullfisker?

NASA har ledig jobb som planetbeskytter

Verdensrommet er en gullgruve

Pinnsvinet Zeppelin blåste opp til nesten dobbel størrelse