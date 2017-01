En sjelden komet passerer jorden denne uken

Årsaken til dette er at kometer ofte er laget av en blanding av grus, stein, støv og is. Se for deg en stor, skitten snøball full av sand og grus som farer gjennom rommet, og du er ganske tett på hvordan det ser ut i virkeligheten.

Akkurat nå er kometen ifølge Science Alert på vei inn mot solen, i trygg avstand fra jorden – og når den passerer oss er sjansene faktisk til stede for at kometen kan bli synlig med det blotte øye! Det er ikke akkurat hverdagskost.

Når den skitne snøballen nærmer seg solen, vil strålevarmen fra solen gjøre at en del av vann- og ismassene på kometen slynges ut og bort fra kometens overflate. Resultatet er en slags tåke av støv- og ispartikler, og det er denne tåken som utgjør kometens "hale".

Denne møkktåka er også avgjørende for hvor lyssterk kometen vil bli, siden kometen i seg selv er veldig liten, mens møkktåka faktisk kan vokse til å bli ganske så enorm i forhold. En stor og tett møkktåke vil reflektere mye lys, mens en liten og svak vil reflektere lite.

Les også: Hubble versus James Webb: Så mye bedre blir NASAs nye superteleskop

Svaret på hva som skjer med "C/2016 U1 NEOWISE" får vi i løpet av denne og neste uke. Foreløpig regner fagfolk med at kometen vil nå en lysstyrke på +10 (mer om skalaen for lysstyrker kan du lese her), men er vi heldige kan den stige til +6, som er grensen for hva du kan se med det blotte øye. Til sammenligning har månen en lysstyrke på -12,7 (legg merke til at denne skalaen går "motsatt vei").

Synlig med en vanlig kikkert



Og om den ikke når helt opp vil det i alle tilfelle være mulig å se kometen med en vanlig kikkert. Følg med her på bloggen for mer info når det nærmer seg …

Uansett hva som skjer blir det spennende å følge med!

Hva kan vi forvente oss om alt går vår vei? Kanskje noe som dette:

Bildet ble tatt av Michael Jäger fra Østerrike på lille julaften og viser kometen på sin ferd mot solen.

Les også: Len deg tilbake og nyt de beste rombildene fra 2016

Sannsynligvis blir dette første og siste gang du får anledning til å se "C/2016 U1 NEOWISE". Vi vet ikke nok om den ennå, men det kan hende den har en omløpsbane som gjør at det går tusenvis av år før den returnerer.

Akkurat nå befinner "C/2016 U1 NEOWISE" seg omtrent 140 millioner kilometer fra jorden, eller rundt 350 ganger så langt fra oss som det månen er.

Om det ikke klaffer, trenger du ikke vente lenge på neste spenningsmoment: Allerede 25. februar vil et nytt, merkelig objekt kalt "2016 WF9" passere jorden — og forskere er faktisk ikke sikre på om det er en asteroide eller en komet ...

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:



En av verdens farligste supervulkaner rører på seg …

Slik kan du utfordre angsten – slik jeg utfordrer verdens mest ekstreme triatlon

Mannen som la ned Sovjetunionen — og endte Den kalde krigen

Om øglejakt, kjønnshår og nordlys: Her er de kuleste og smarteste nettvideoene fra 2016