En av historiens kanskje viktigste oppdagelser er søkk vekk

Professoir Isaac Silvera ved Harvard hevder han har klart å fremstille et metall som kan endre nesten alt.

I slutten av januar kunne Side3 melde at forskere ved Harvard hevdet å ha skapt noe så eksotisk som metallisk hydrogen.

Hydrogen er som kjent det letteste elementet vi har, og finnes i utgangspunktet bare i gassform - eventuelt i flytende tilstand hvis det blir utsatt for trykk.

Forskerne ved Harvard hevdet derimot å omdanne hydrogenet til metallisk tilstand ved et eksepsjonelt høyt trykk (495 gigapaskal) mellom to spesialbehandlede diamanter.

Men nå melder forskerne at den mikroskopiske prøven de hadde fanget mellom diamantene nå er forduftet.

- I bunn og grunn så forsvant den, forteller Isaac F. Silvera til Science Alert.

- Den er enten et eller annet sted i rommet, eller så har den gått tilbake til gass. Vi vet ikke, sier han.

Årsaken til at de ikke vet var at selve metallbiten bare var rundt 1,5 micrometer tykk, så den kan være litt vanskelig å finne igjen.

Prøven forsvant da forskerne ønsket å flytte den fra Harvard til Argonne National Laboratory i Chicago for videre undersøkelser.

Håpet er der fortsatt

Det store usikkerhetmomentet med metallisk hydrogen er om det kan være stabilt ved vanlig trykk når det først har blitt klemt sammen.

Forskere er usikre på om metallisk hydrogen vil være som en fjær som presses sammen, eller om det vil fungere som karbon som under ekstremt trykk blir til diamant som ikke bare går tilbake til kull når trykket forsvinner.

Silvera forteller at de nå skal forsøke å gjenskape eksperimentet.

Kan revolusjonere alt

Hvis metallisk hydrogen viser seg å være stabilt etter å ha blitt presset sammen, er det en oppdagelse som er ventet å kunne endre «alt».

Metallisk hydrogen antas å være en superleder. Det betyr at strøm kan overføres uten tap, det kan skape grunnlaget for virkelige høyhastighetstog (såkalt maglev), åpne for såkalte kvantedatamaskiner som er mye, mye raskere enn dagens datamaskiner - og ganske enkelt forbedre det aller meste som har med strøm å gjøre.

Forskerne ser også for seg at metallisk hydrogen vil kunne være en revolusjon for raketteknologi, fordi metallisk hydrogen kan fungere som rakettdrivstoff med ekstremt høy energitetthet.

