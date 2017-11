Nesten hver tredje unge kreftpasient blir først diagnostisert når helsen er blitt så dårlig at de havner på akuttmottak, skriver den britiske avisen Independent.

I snitt må hver tredje unge pasient oppsøke lege tre ganger eller mer før de blir henvist videre for undersøkelser som kan avdekke kreftsykdom.

Dataene stammer fra den britiske stiftelsen for kreftsyke ungdom, Teenage Cancer Trust.

Ifølge Landsforeningen uventet barnedød får årlig om lag 700 unge mennesker mellom 15 og 35 år kreft i Norge. Kreft blant unge er med andre ord uvanlig og mistanken liten.

Når du er ungdom, er du på en måte udødelig og tenker at det er gamle mennesker som får kreft. Det er en stor overgang fra den ene uka å tro du er frisk, til i neste uke å få vite at du har en mulig dødelig sykdom. Fra informasjonsheftet «Ungdom og sorg»

Elleve faresignaler på kreft



Teenage Cancer Trust har publisert en liste med elleve tegn på kreft en bør være obs på:

Smerte som ikke forsvinner fort når du tar smertestillende

Klumper, buler eller hevelser Plutselig vekttap når du ikke er på diett, er stresset eller trener hardt.

Ekstrem tretthet og en følelse av å være utslitt hele tiden.

Forandringer i en føflekk - farge og størrelse, eller om de begynner å blø. Hodepine eller svimmelhet som ikke forsvinner. At du blir unormalt lett andpusten. Blødninger du ikke kan forklare, for eksempel i urinen, avføring, etter sex, mellom menstruasjonsperiodene eller i oppkast. Blåmerker som ikke kan forklares. Stadige forandringer når du går på do, som forstoppelse eller diaré (eller begge deler), smerte eller følelse av at du ikke får tømt tarmen helt. At du svetter mye om natten.

- Å være «lykkelig uvitende» er bare tull. Har du noen av disse symptomene, og spesielt hvis de har vart en stund og du ikke kan forklare dem, få dem undersøkt av lege. Men ikke få panikk. Ingen av disse symptomene forårsakes kun av kreft, skriver nettsiden.

DE FEM VIKTIGSTE FARESIGNALENE: Av de elleve tegnene på kreft, visualiserer Teenage Cancer Trust de fem viktigste signalene på denne måten. Les mer her (pdf).

- Legene trodde jeg bare var stresset



En tidligere kreftpasient, Jess Terry, beskriver perioden før hun ble diagnostisert med lymfekrefttypen Hodgkins lymfom.

- Jeg følte meg virkelig uvel i nesten ett år. Jeg hadde en klump på halsen, og var konstant trøtt. Huden klødde uutholdelig og uten stans og jeg hadde svettetokter om natten. Når jeg ser på bilder nå, ser jeg at jeg hadde mistet mye vekt også, men jeg la ikke merke til det da.

Leger mente at hun var stresset, og at hun ville føle seg bedre om hun bare bestemte seg for det.

- Det tok åtte måneder før jeg fikk diagnosen kreft. Det er så viktig for alle å være klar over faresignalene og oppsøke legen på nytt om de ikke blir bedre, sier Jess Terry.

Landsforeningen uventet barnedød beskriver i informasjonsheftet «Ungdom og sorg» at åpenhet er viktig for den som rammes av kreft.

Åpenhet om det som skjer, er kjempeviktig for alle. Men selv om den syke ikke er i form og er avvisende, betyr det ikke at venner ikke er viktige. Det er viktig at venner ikke blir redde for hva de skal si og gjøre. Du kan ikke si eller gjøre noe galt så lenge det er oppriktig ment. Blir den syke irritert eller avvisende, betyr det ikke at vennen har gjort noe feil, men at det ikke passer akkurat nå. Den sjansen må man tore å ta. Når ungdom får kreft

Kilder: Landsforeningen uventet barnedød, Independent, Cancer Support.