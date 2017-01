En morbid påminnelse om at atombomber faktisk er sluppet over mennesker.

3. verdenskrig Disse kartene viser sannsynligheten for at du overlever en atombombe

Den 6. august 1945 slapp USA atombomben "Little Boy" over byen Hiroshima i Japan, og drepte med det umiddelbart flere titalls tusen mennesker. Enda flere ble skadd og forgiftet. Til sammen tok bomben livet av anslagsvis 140.000 mennesker.

Tre dager senere traff "Fat Man" Nagasaki og jevnet store deler av byen med jorden. 40.000 mennesker døde med det samme, 25.000 alvorlig skadd.

Det er den eneste gangen atombomber er brukt i krig, og USA detonerte dem over byer med stort sett sivile. Noen dager senere var andre verdenskrig over.

15.000 atomvåpen i verden



Ifølge organisasjonen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons finnes det i dag om lag 15.000 atomvåpen klare til bruk. Det tallet vil etter alt å dømme øke.

Siden 2011 har Nord-Korea sakte, men sikkert bygget opp og utvidet sitt atom- og rakettprogram. Nord-Korea gjennomførte i 2016 to atomtester og en rekke rakettoppskytinger. Landet hevder det har gjort flere store tekniske gjennombrudd i arbeidet som har som mål å utvikle langdistanseraketter som kan nå det amerikanske fastlandet.

1. januar 2017 annonserte Nord-Koreas leder at landet er inne i "siste fase" i utviklingen av et interkontinentalt ballistisk missil, melder NTB.

- Vi er i siste fase for en utskytingstest av det interkontinentale ballistiske missilet. Vi har seilt opp som en atommakt i 2016, sa Kim Jong-un i en TV-sendt tale søndag.

Kim truet også med å styrke landets militære kapasitet med mindre USA slutter å holde felles øvelser med Sør-Korea, opplyser det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

2. januar 2017 fikk Kim svar fra Trump på nyheten om å ferdigstille atomraketter i stand til å nå USA.

- Det skjer ikke, skrev Trump på Twitter.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017

Meldingen fra Nord-Korea kommer etter at både Vladimir Putin og Donald Trump varslet styrking av sine lands atomkapasitet. I dette kjølige politiske klima har Kina bedt atommaktene om å ruste ned.

Ville du overlevd et atomangrep?



70 år etter andre verdenskrig tar USAs påtroppende president Donald Trump over utskytingskodene til nærmere 7000 atomstridshoder, og hans kommentarer rundt atomvåpen har skapt en debatt rundt mulighetene for at USAs 45. president faktisk kan være villig til å bruke dem.

I den forbindelse har vi funnet fram to kart som er en morbid påminnelse om at atombomber faktisk har blitt brukt mot våre medmennesker.

Hiroshimabomben detonerte med en sprengkraft tilsvarende mellom 13 og 16 kilotonn TNT. Selskapet Public Radio International har laget et verktøy som viser hvilken effekt "Little Boy" og andre kjente bomber ville hatt dersom de hadde smelt ned i din by.

Verktøyet heter Nukemap, og du kan teste det her.