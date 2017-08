Dilemma: Hårreisende spørsmål avslører din moral

Vil du helst skjære av deg den hånden du bruker mest eller ha et hakekors tatovert i ansiktet resten av livet?

Dette er ett av spørsmålene forskere ved Florida State University har stilt en gruppe frivillige deltagere i en psykologiundersøkelse.

70 prosent av de spurte svarte at de heller hadde amputert armen enn å la seg tatovere med et hakekors i ansiktet.

166 personer deltok i undersøkelsen, hvor en ble stilt overfor noen temmelig voldsomme valg.

Et annet spørsmål lød:

Vil du helst dø nå med en gang eller leve til du blir nitti år, men være stemplet som pedofil?

I svarene går det fram at over halvparten, 53 prosent, valgte døden.

Da undersøkelsen var ferdig, narret forskerne halvparten av deltagerne til å tro at svarene viste at de var åpenbart rasister, og at resultatet av undersøkelsen ville bli offentliggjort.

Men, dersom de var villige til å delta i et nytt eksperiment som innebar å stikke hånden ned i en bøtte med ormer, ville det ikke bli avslørt at de var rasister.

Nærmere hver tredje person tok sjansen til å slippe unna rasiststempelet.

Før du leser videre, her kan du selv svare på dilemmaene:

Var det en generell trend i svarene dine? Ville du også unngå å bli stemplet av samfunnet?

Formålet med testen var å undersøke i hvor viktig det er for mennesker å være respektert for deres moral og etikk.

- Et godt rykte er som en nøkkel som låser opp dører til samfunnets goder. Å få et dårlig rykte, betyr at du mister den nøkkelen. Menneskets overlevelsesstrategi er å samarbeide som et samfunn, og å miste den nøkkelen er knusende. For mange mennesker betyr sosial utestengelse døden, konkluderer forskerne i studien.

Kilder: Seeker.com, MX.dk, Sagepub.com