Dette gir ikke et riktig bilde av hvor mye penger NATO bruker på forsvar

Det foregår for tiden en voldsom debatt om Norges forsvarsevne, og spesielt Nato-målet om at alle land skal bruke to prosent av BNP på forsvar.

Nato har et langsiktig mål om at alle land skal bruke to prosent av BNP på forsvar. Dit er det langt igjen.

USA er giganter



Verdens største militærmakt bruker mer enn 2,5 ganger så mye penger på forsvar som alle de andre Nato-landene kombinert. Den enorme pengebruken gjør at de også har råd til forsvarsinvesteringer litt utenfor kjerneområdet som andre land satser på. De har derfor råd til mer spesialisert utstyr, mens andre Nato-land hver for seg må satse på multirolle-fly og lignende.

Hvis Donald Trump skulle gjøre alvor av å trekke sin støtte til Nato, vil det være en katastrofe for de andre landene som rett og slett ikke har den typen spesialiserte kapasiteter som USA kan still med.

Men er Norge egentlig så dårlige?



Men regjeringen har hevdet at USA, som er kraftig irritert på Nato-land som bruker for lite på sitt forsvar, har forståelse for Norge ikke kommer til å øke til to prosent med det første.

Årsaken?

Norge har et veldig høyt forbruk på forsvaret sett i forhold til antall innbyggere.

Og en gjennomgang viser at regjeringen her har sitt på sitt tørre: I Nato er det bare USA som bruker mer penger per innbygger på forsvaret sitt.