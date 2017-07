Dette bør du kunne når du reiser på ferie i sommer

Sommerferien er rett rundt hjørnet, og for mange betyr det en tur til utlandet der ting måles på en helt annen måte enn i Norge.

Fot, miles, tommer, ounces, yards, stones...

Vet du hva disse tingene egentlig betyr - og hvordan du enkelt kan få de til å gi mening?

Under har vi en gjennomgang av noen av de mest brukte målenhetene som ikke brukes mye i Norge, og noen enkle huskeregler for hvordan du kan regne om.

Tommer - fot - yard (lengde)

Amerikanerne liker ikke å forholde seg til det internasjonale målesystemet (SI-systemet), og benytter seg derfor av et system som baserer seg på tommer (inch), fot og yards.

En yard er en kort meter (91,44 centimeter), og består av tre fot (30,48 centimeter), som igjen består av 12 tommer (2,54 centimeter).

Mange steder sverder de fortsatt til å måle ting i tommer. Men også i Norge er tommer vanlig, både i byggeindustrien, i mål på skjermstørrelse og størrelse hjulene på biler.

En veldig enkel måte å forholde seg til dette med hoderegning er slik:

1 yard = en meter minus ti prosent - eks 900 fot, er 300 meter minus 30, omtrent 270 meter

1 fot = 30 centimeter, eller grovt tre fot på en meter. Flyr flyet i 30.000 fot, er det litt under 10.000 meter

1 tomme = 2,5 centimeter

(For ordens skyld er det forskjell på hvor lang en fot egentlig er, spesielt i henhold til båtlengde. Én «båtfot» er 31,38 cm, altså litt nærmere tre fot per meter.)

Mile / engelsk mil (lengde)

Miles benyttes i stede for kilometer i store deler av verden, men har ingen direkte sammenheng med tommer/fot/yard.

Fartsgrensene i USA er alltid oppgitt i miles per time (MPH). 80 MPH tilsvarer omtrent 128 km/t.

Det er definert som 5280 fot, men 1609 meter er langt mer forståelig.

For alle praktiske formål kan du ta miles og gange med 1,6. 100 miles er altså 160 kilometer.

Nautisk mil (lengde)

En nautisk mil er ikke det samme som en engelsk mil/mile, men er ikke veldig langt unna målmessig. Målet baserer seg på en ganske komplisert oppdeling av verden ut i fra grader og minutter. Én nautisk mil skal tilsvare et «breddeminutt»

1 nautisk mil = 1852 meter

Knop er en fartsbetegnelse basert på nautiske mil, og 1 knop er altså omtrent 1,8 kilometer i timen.

Fahrenheit (temperatur)

Fahrenheit er en alternativ temperaturskala som amerikanerne forholder seg til, med temperaturer som ved første øyekast ikke gir spesielt mye mening.

0 grader celsius er 32 grader Fahrenheit, 0 grader Fahrenheit er minus 18 grader celsius - og det eneste stedet temperaturene er like er ved minus 40 grader.

Men det finnes noen enkle huskeregler for Fahrenheit. 0-punktet for Fahrenheit ble definert for frysepunktet for saltvann, mens 100 grader ble satt som kroppstemperaturen til oppfinneren selv (som må ha hatt litt feber).

Frysepunkt (0 grader C): 32 grader F

Kroppstemperatur (37,8 grader C): 100 grader F

Romtemperatur (21 grader C): 70 grader F

Grovt regnet kan man si at en økning med én grad celsius, gir en økning på to grader Fahrenheit.

Gallon (volum)

Både britene og amerikanerne bruker gallen for å måle veske. For å gjøre det mer komplisert er det forskjell på hvor mye en gallon er i forskjellige land. Men det er "omtrent fire liter".

Amerikansk gallon: 3,79 liter

Britisk gallon: 4,54 liter

Dette er spesielt forvirrende om du ser på bensinforbruk som oppgis som «miles per gallon» (MPG), der man sjelden vet om det er britiske eller amerikanske mål som oppgis.

Pound (vekt)

Pound er standardmålet for vekt i store deler av verden i stedet for kilogram.

1 pound = 453 gram

Skal en hoderegne, kan du stort sett dele antall pound på to.

Stone (vekt)

Stone er en relativt lite benyttet vektenhet, men den dukker gjerne opp i England i forbindelse med vekt på personer.

1 stone = 14 pound = 6,35 kilo

Ounce/unse (vekt og volum)

Ounce er kanskje den vanskeligste enheten å forholde seg til, da den både er et mål for vekt og volum, og på toppen av dette varierer størrelsen voldsomt i henhold til hvor det ble brukt.

I dag er ounce primært brukt på tre måter.

Volum: 1 liquid ounce = 0,029 liter/ 2,9 cl

Vekt: 28,35 gram

Gull/edelmetallvekt: 31,1 gram

Kvadratfot (areal)

Amerikanerne elsker å oppgi størrelsen på hus i kvadratfot, og som vi tidligere har vært inne på er én fot 30,48 centimeter.

Heldigvis er det veldig enkelt å regne om fra kvadratfot til kvadratmeter (10 kvadratfot er 0,929 kvadratmeter). For alle praktiske formål fjerner du bare ett siffer, og trekker fra «litt». 2000 kvadratfot er for eksempel 185 kvadratmeter.

Fat / barrel (volum)

Benyttes hovedsaklig som mål for olje, og er et mål som varierer med hvilket land en snakker om, og type industri. Faktisk varierer det fra under 100 til 200 liter - så du må vite konteksten.

For olje er normen 159 liter - eller 42 amerikanske gallon.

Pint (volum)

Er du i utlandet og ønsker et glass med øl, bestiller man som regel en pint.

Formelt skal du da få et glass med 0,55 liter drikke.

Karat (vekt)

Diamanters vekt måles gjerne i karat, og det er enkelt: 0,2 gram.

Men karat brukes også på gull, men da handler det ikke om vekt, men renheten på gullet.

I gullsammenheng er det en renhetsskala delt opp i 24 deler, der 24 karat betyr at 24/24 er gull, 18 karat betyr 18/24 (atten tjuefiredeler) rent gull, mens 6/24 er andre stoffer.

Kaliber (lengde)

Kaliber er et mål som brukes i våpenindustrien, og handler i dag primært om bredden på prosjektilene som benyttes.

Kaliber er enkelt og greit et desimal av en tomme. «50 kaliber», som skrives .50 kaliber, er enkelt og greit 0,5 tommer.

Siden vi vet at en tomme er omtrent 2,5 centimeter, er .50 kaliber omtrent 1,25 centimeter (1,27 for å være mer nøyaktig).

PS! Kaliberbetegnelsen på våpen inneholder ofte også informasjon om lengden på projektilet - og på gamle kanoner brukes det på en helt annen måte.