Det kan være en forferdelig grunn til at man sjeldent ser sjimpanser bli født

Man vet at sjimpanser som regel trekker seg bort fra resten av flokken og isolerer seg når de skal føde.

Men man har ikke med sikkerhet kunne forklare nøyaktig hvorfor de gjør det.

Forskerene Hitonaru Nishie og Michio Nakamura tror de kan ha løst gåten.

Les også: Denne giften dreper deg på noen minutter

En dag i desember i 2014, begynte plutselig en av sjimpansene de hadde observert over lengre tid å føde. Istedenfor å gjemme seg for de andre i flokken, skjedde fødselen foran 20 andre sjimpanser.

Og da skjedde det noe ganske trist.

En dominant hann-sjimpanse ved navnet Darwin tok øyeblikkelig tak i det nyfødte barnet til sjimpansen Devota, og stakk av med den.

Les også: Asteroiden bommet såvidt på jorda. Men den kommer tilbake

Det hele skjedde ifølge Science Alert så raskt at Devota ikke en gang rakk å ta på den nye sjimpansebabyen sin.

Darwin stakk så avgårde med babyen, og dukket opp igjen etter en halvtime. Da begynte den å spise den lille sjimpansen, fra beina og opp.

Og ikke nok med det:

Forskerene observerte også andre sjimpanser fra samme flokk spise av den stakkars sjimpansebabyen i løpet av den neste timen.

Sjimpanseflokken er bedre kjent som M-gruppen, og bor i nærheten av Mahale-fjellene ved elven Tanganyika i Tanzania. Flokken har blitt kontinuerlig forsket på siden 1998, men dette er første gangen man ser en sjimpanse stjele en nyfødt sjimpanse rett etter fødselen.

Les også: Her er grunnen til at du ikke bør ta med mobilen på do

Naturen kan være brutal, og den sannsynlige grunnen til at sjimpanse (og enkelte andre dyr) dreper barna til andre i samme flokk, har rett og slett med konkurranse å gjøre.

Jo tidligere en konkurrents barn er ute av veien, jo raskere kan hunn-sjimpansen føde et nytt barn, aller helst barnet til hannen som nå har drept den nyfødte sjimpansen.

Les også: 7 meter lang pyton prøvde å drepe mann i trafikken, ble spist

Teorien om at det er nettopp frykten for at barnet umiddelbart skal bli drept som gjør at hunn-sjimpanser søker isolasjon når fødselen skjer, er med andre ord styrket.

Når det er sagt har også M-gruppen vist seg å kunne være ganske snille og. Flokken var nemlig også den første sjimpansjeflokken som ble observert mens de tok vare på en funksjonshemmet sjimpanseunge.

Det er med andre ord en sammensatt gjeng sjimpanser de har i flokken sin.



Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:



Innsatt saksøkte fengsel etter 91 timer lang ereksjon

Her er Russlands nye robotaktige militæruniform

Slik unngår du at barnet ditt blir rasist

NASA mener de har funnet en ny planet i solsystemet