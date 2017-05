Det fins antakelig bare tre kinesiske bløtskilpadder igjen på jorda

Den kinesiske bløtskilpadden (Lat: Rafetus swinhoei) er en av de mest utrydningstruede dyreartene på planeten vår. En hann og en hunn av arten lever i fangenskap i dyrehagen Suzhou i Kina, utover det har forskere bare registrert ytterligere en hann av arten – ved den vietnamesiske innsjøen Dong Mo.

Det vil si, man tror den er en hann, men siden arten er såpass folkesky, har det så langt vist seg umulig å med sikkerhet fastslå kjønnet.

Denne hannen av den ekstremt sjeldne skilpaddearten kinesisk bløtskilpadde befinner seg i dyrehagen Suzhou i Jiangsu i Kina. Forskere prøver å bruke spermien dens for å kunne utføre en vellykket kunstig befruktning på den aller siste kjente hunnen som vi med sikkerhet vet fortsatt eksisterer på jorda.

I februar i fjor døde en fjerde skilpadde av dette slaget i Vietnam, antakelig var den da nærmere hundre år – og dermed var verdens bestand redusert med en fjerdedel.

Nå leter et team av forskere og miljøvernere i sjøene rundt om i Yunnan-provinsen i Kina, i håp om å finne nok et eksemplar av arten – i håp om å unngå utryddelse, melder National Geografic.

Verdens største

Den kinesiske bløtskilpadden, på engelsk også kjent som Red River Turtle og Yangtze giant softshell turtle, er verdens største ferskvannsskilpadde – de kan fort veie opp mot 90 kilo.

Den truede skilpaddearten døde ut i faretruende tempo under andre halvdel av forrige århundre i takt med at Kinas bygge-boom fordrev skilpaddene fra sine naturlige habitater.

Den ene av de to kinesiske bløtskilpaddene ved Suzhou-dyrehagen i Kina får en helsesjekk.

Etter hvert som Kina også begynte å pushe hardt i retning fornybare energikilder, ble dammer og vannkraftverk bygget i høyt tempo over hele landets sørvestre region, noe som har påført store skade på dyrelivet i hele området.

Nesten alle verdens havskilpadde-arter er nå i faresonen, i likhet med sine artsfrender i ferskvann.

Er antakelig observert

Og aller mest kritisk er det akkurat nå altså for den kinesiske bløtskilpadden.

Men det er fortsatt et lite håp. Hvert år drar forskere fra Wildlife Conservation Society ut i felt i håp om å finne et eksemplar eller to av arten et eller annet bortgjemt sted i Yunnan-provinsen.

Denne hunn-skilpadden er den siste av sitt slag som er i stand til å produsere egg. Miljøvernere og forskere håper fortsatt å kunne finne flere i Yunnan-provinsen i Kina.

Observasjoner fra innbyggere i provinsen er det som gir mest grunn til håp:

– Basert på beskrivelsene vi har fått, har innfødte sannsynligvis sett disse bløtskilpaddene. Det er vanskelig å si hvor mange det kan dreie seg om, men utfra samtalene vi har hatt med lokale, dreier det seg nok om en eller to, sier Aimin Wang, en kinesisk representant for miljøorganisasjonen.

Hunn-skilpadden i Suzhou-dyrehagen i Kina har blitt forsøkt kunstig inseminert fire ganger, uten at det har ført til noe fruktbart resultat så langt.

Håper på hann

Hvis de lykkes med å finne et eksemplar til, øker det sjansene for å kunne bygge opp arten igjen nokså betydelig.

Særlig hvis de finner en hann-skilpadde.

– Hannen vi har her i Kina, er ganske gammel, mens hunnen er ung, forteller Aimin Wang til National Geographic.

Hvilket altså betyr at hvis de får tak i nok en hann ganske snart, bør forskerne ha gode muligheter og nokså god tid på å få i stand en vellykket kunstig befruktning.

Eller aller helst mange ...

