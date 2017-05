Det er ikke blod som renner ut av kjøttet, det er et protein

IKKE BLOD: Kjøttet ser blodig ut, men det er ikke blod som renner ut her, det er proteinet myoglobin.

Side3 skrev nylig at det hvite som tyter ut av laksen ikke er fett som enkelte tror, men det harmløse proteinet albumin.

Det var det mange som fant interessant, i skrivende stund har over 100.000 mennesker lest artikkelen. Men hold deg fast, her kommer nok en sjokknyhet: Det røde som renner ut av kjøttet er ikke blod!

Den røde væsken er også et protein, kalt myoglobin.

Myoglobin er et protein som binder jern og oksygen, og finnes nettopp i muskelvev hos nesten alle pattedyr. Det er myoglobin, og ikke blod, som gir kjøttet rødfargen og som renner ut av kjøttet.

Når kjøtt varmebehandles, blir myoglobinet brunt, og det er også derfor kjøttet blir brunt.