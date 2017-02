Det er 27.504 færre kvinner enn menn under 16 år i Norge

Det blir stadig vanskeligere for menn å finne kjæreste.

Det er omtrent 27.500 flere gutter enn jenter under 16 år i Norge.

På begynnelsen av 1900-tallet hadde Norge en solid overvekt av kvinner. Av befolkningen under 67 år, var det rundt seks prosent flere kvinner enn menn.

Det var 1,06 kvinner for hver mann.

Etter hvert som tiårene gikk, endret dette seg ganske mye, og på slutten av 1940-tallet var det likevekt av kjønnene.

Dette er utviklingen så langt tilbake SSB har statistikk for hele befolkningen. Tallet blir noe skjevt fordi kvinner lever lenger enn menn.

Kraftig overvekt av menn



Og siden den gang har utviklingen fortsatt. De siste befolkningstallene fra SSB viser at det ved nyttår var ca. 2,3 millioner menn og 2,19 millioner kvinner under 67 år i Norge.

Helt konkret var det 112.573 flere menn enn kvinner under 67 år.

I løpet av rundt 100 år har det i Norge snudd seg fra rundt 6 prosent overvekt av menn til 5 prosent overvekt av kvinner.

27.504 gutter under 16 år vil aldri få seg kone

Om vi ser på kjønnsfordelingen på barn under 16 år, var det ved nyttår 514.773 menn og 487.269 kvinner.

Forutsatt at fordelingen av homofile er relativt jevnt fordelt mellom kjønnene, betyr det at 27.500 av dagens gutter ikke vil kunne finne seg en kone å dele livet sitt med uten å lete utenfor landets grenser - rett og slett fordi det er for få kvinner.