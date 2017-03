Det ekleste du ser i dag

Ifølge Wikipedia er det mellom tre og seks prosent av verdens befolkning som lider av araknofobi - angst for edderkopper.

Om du er en av dem som faller inn under denne kategorien, anbefaler Side3-redaksjon deg å ikke se videoen under.

Et skadedyrfirma i Australia var nemlig på oppdrag da de kom over et stort edderkoppegg i kundens hus.

- Jeg var på inspeksjon for å se etter termitter da jeg kommer en stor Grey Huntsman-edderkopp (Holconia immanis) som holdt et våkent øye til et nylig klekket egg. Jeg fikk muligheten til å komme nærme og blåse egget et kyss, skriver en medarbeider hos Auswise Pest Control, før han legger til.

- Dersom edderkopper får deg til å skvette, ikke trykk på avspill. Du har blitt advart!

Videoen har så langt blitt sett nærmere 200.000 ganger og det er tydelig at edderkopper er langt fra en favoritt blant folk.

- Hvorfor så jeg denne videoen rett før jeg la meg? skriver én.

- Ja, dette ødela frokosten min, følger en annen opp med.

Edderkoppen Holconia immanis, tidligere kjent som Isopeda immanis, er bedre kjent som en Sydney Huntsman-edderkopp og er en vanlig edderkopp i Australia. Det er en av de større eksemplarene av Huntsman-edderkoppen. Kroppen kan være opp til 4,5 centimeter og med utstrakte ben kan den måle opp til 16 centimeter i bredden.

Ifølge Australian Museum, er Huntsman-arten ikke giftig, men blir du bitt kan giften føre til ubehag og smerte.

Dette er ikke første gang en video av en edderkopp sender frysninger til personer i sosiale medier. Den gang var det en edderkopp av arten Ulveedderkopp som fikk folk til å grøsse.