Derfor spiser denne hjorten restene av et menneske

Bakgrunnen for det hele er et prosjekt i regi av forskningsinstituttet for rettsmedisinske studier hos universitetet Texas State.

På en såkalt «body farm» hadde instituttets forskere plassert ut et ukjent antall råtnende menneskekropper i vitenskapens navn.

Nå kan det hende at hjernen din presser frem ordene «hvorfor det», og svaret på det spørsmålet er rett og slett at forskerne ville observere hvordan menneskekroppen naturlig brytes ned hvis de ligger åpent tilgjengelig i naturen.

Les også: Når isen smelter våkner urgamle sykdommer til live

Slik forskning høres kanskje morbid ut, men den kommer ofte til nytt, for eksempel hvis politiet finner en forkommen kropp i en skog eller i veikanten, så kan viten fra slike studier bidra til å fortelle hvor lenge vedkommende har ligget der, og kanskje hvordan personen døde.

Det er ikke kunnskap som du og jeg har bruk for i hverdagen, men for eksempel en politietterforsker vil dette kunne være et svært viktig verktøy i etterforskningen.

Les også: Svenske forskere har laget verdens raskeste kamera — kan ta bilder av lyspartiklenes bevegelser

Ved «body farmen» hadde forskerne også utplassert et såkalt «vilt-kamera», et kamera som tar bilder hvis noe beveger seg — og det de fikk se sjokkerte dem: