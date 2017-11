Derfor er et skrik så skremmende

Har du noengang lurt på hvorfor går det kaldt nedover ryggen når du hører noen skrike? Det skyldes ikke at lyden er så høy.

Årsaken er heller ikke det høye frekvensområdet vi gjerne forbinder med skrik, skriver Wired.

Les også: Nå kan du kvantifisere deg selv — og se hva kroppen din er verdt

Nettstedet har snakket med hjerneforsker David Poeppel ved New York University og Max Planck-instituttet i Frankfurt. I 2015 var han med på en studie med tittelen «Menneskets skrik opptar en privilegert nisje i kommunikasjonslydbildet».

– Vi tilbrakte mange gledelige timer på nettet mens vi lette etter all slags merkelig materiale fra filmer og på YouTube. I tillegg hadde vi også folk innom laben for å skrike, sier Poeppel til Wired.

Det som kjennetegnet skrikene de samlet inn var den akustiske kvaliteten «roughness», altså hvor ofte volumet svinger i høyde.

Les også: Dette «magiske» lysglimtet oppstår når egget befruktes

Og forskjellen mellom prating og skriking er ganske bemerkelsesverdig:

Der lydstyrken i vanlig tale svingte fire til fem ganger i sekundet, kunne svingningene i et skrik være mellom 30 og 150 ganger i løpet av ett sekund!

Dette gjør at skriket virkelig fanger oppmerksomheten din.

Men det ville vel ikke vært ordentlig hjerneforskning hvis studien ikke tittet på hjerneaktivitet?

Les også: Dette skjer når du får en melodi på hjernen

Forskerne tok i bruk såkalt funksjonell MR for å se hva som foregikk i hjernen til testpersonen idet de hørte et skrik. Som ventet begynte blod å strømme til den delen av hjernebarken som behandler lyd.

Men de «rue» skrikene aktiverte også amygdala – to små mandelformede strukturer som spiller en viktig rolle for emosjonelle reaksjoner, som for eksempel frykt.

– Reaksjonen i amygdala var ikke en av-eller-på-greie, men snarere en gradert reaksjon, forklarer en overrasket Poeppel.

Jo ruere lyden ble, dess mer aktivitet i amygdala, som på sett og vis opptrådte som små skriksensitive lydmålere. Det samme gjaldt sirener og hus- og bilalarmer – lyder som også har en høy ruhetsgrad og som vi gjerne opplever som… vel, alarmerende.

Les også: Den røde firkanten er et av universets største mysterier

Videre skal forskerne sammenligne lydkvalitetene i tre positive og tre negative former for skrik. Sammen med frykt, vil de negative omfatte sinne og smerte, mens de positive skrikene er uttrykk for oppnåelse, positive overraskelser og seksuell nytelse.

«Det er jo selvfølgelig ruheten i lyden som aktiverer amygdala!»

Her kan du se Wireds video om skrikforskningen:

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:



Var armene til Tyrannosaurus egentlig dødelige våpen?

Blekkspruter i Wales har begynt å gå turer på stranda

Omsorgssvikt kan fysisk endre barns hjerner

Saudi-Arabia gir robot statsborgerskap