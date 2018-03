Denne teknologien kan revolusjonere datamaskinen

Teknologien har utviklet seg i et enormt tempo de siste 40 årene. Tempoet har i lang tid fulgt det som kalles Moores lov, som sier grovt sett at datamaskiner vil doble sin hastighet annethvert år (eller mer presist: antall transistorer på et areal dobles hver 24. måned, noe som reduserer kostnader og skaper høyere effektivitet i en prosessor).

Vi har også lenge ventet på at denne «loven» skal skal nå toppen og slakke av på farten. Det spørs.

Les også: Stor studie: Nei, meditasjon gjør deg ikke til et bedre menneske

Forskere er i hvert fall i gang med å utvikle lysbaserte datamaskiner som vil kunne gå 20 ganger raskere enn dagens maskiner. De vil dessuten trenge mindre elektrisitet og vil ikke produsere varme.

Høres det ut som science fiction?

Det er nok en stund til denne teknologien kommer på markedet – om den noensinne vil gjøre det – men forskere jobber med å få det til å skje. Og de har gjort noen fremskritt. I fjor klarte man for første gang å lagre lysbasert informasjon som lydbølger på en databrikke, skriver Science Alert.

Les også: Astronautene på Den internasjonale romstasjonen får snart besøk av et svevende robothode

Gigantiske IT-selskaper som IBM og Intel er i full gang med å utvikle disse datamaskinene. Den største utfordringen er å finne ut hvordan databrikkene kan motta og behandle informasjon som er lagret i fotoner. Det er ingen enkel sak. Fotoner beveger seg så rask at dagens databrikker ikke klarer å lese dem.

Les også: Slik ser «Sibir-kulden» ut fra verdensrommet

Derfor er det en stor fordel å kunne bremse den lysbaserte informasjonen til lyd. Det er også nettopp det forskere ved Universitetet i Sydney har klart, viser de i en artikkel i tidsskriftet Nature.

Forskerne fikk det til ved å utvikle et minnesystem som bytter mellom lys- og lydbølger i en fotonisk mikrobrikke, som vil bli brukt i lysbaserte datamaskiner.

Slik fikk forskerne til å gjøre om lys til lyd:

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:



13 millioner mennesker er i slekt med Kevin Bacon

Derfor har denne slangen to hoder

De første moderne menneskene var mer kulturelt avanserte enn vi tidligere trodde

Dette kommer vi til å huske Stephen Hawking for

Stor studie: Nei, meditasjon gjør deg ikke til et bedre menneske