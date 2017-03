Denne grusomme GIF-en viser den største trusselen mot menneskeheten

Det høres ut som en overdrivelse, men dette er kun iskalde, ultrakyniske fakta: Hvis sykdomsfremkallende bakterier blir immune mot antibiotika, vil vår nære fremtid se ut som en blanding av The Walking Dead og Bergen anno 1349.

For å dra det enda et hakk lenger, så kan vi nevne at flere av verdens skumleste bakterier allerede er blitt immune mot de aller fleste medisiner som moderne medisin har i arsenalet.

Dette er noe både forskere og myndigheter har visst ganske lenge, men de færreste land har klart å gjøre noe med det enorme overforbruket av antibiotika som er den bakenforliggende årsak til at bakteriene blir resistente.

Forskere fra Harvard University har gjennomført et fantastisk kreativt eksperiment, som på en svært visuell måte viser oss hvordan bakteriene utvikler resistens mot forskjellige stoffer.

Dette er menneskehetens verste mareritt i form av en GIF:

Harvard-forskerne lagde rett og slett en gigantisk stor petriskål, du vet en slik liten rund skål hvor man dyrker frem sopp- og bakteriekulturer.

Den store petriskålen ser ut til å være på størrelse med et lite stuebord, og er inndelt i områder med stadig høyere konsentrasjoner av antibiotika.

Som du ser i GIF-en over, stopper fremveksten av bakterier fullstendig opp når bakteriekolonien sprer seg til et område med større dose antibiotika.

Men det varer ikke lenge…

Plutselig begynner en liten gjeng å vandre ut i den nye antibiotikablandingen, og trives like godt som før. Det vi kan se her er faktisk evolusjon i praksis.

Livsformer tilpasser seg omgivelsene, og de som overlever utvikler seg etterhvert til å trives i de nye omgivelsene.

Etter 11 dager med stadig økende konsentrasjoner av antibiotika, hadde bakteriene utviklet seg til å trives i et miljø som inneholdt mer enn 1000 ganger så høy dose av stoffet trimethoprim som det deres forfedre startet med.

GIF-en øverst i saken er en superkomprimert utgave av videoen nedenfor. Hele eksperimentet ble gjennomført over en periode på 14 dager, og videoen er satt sammen av enkeltbilder fra denne perioden.

Hele resistens-sekvensen kan du se her:

