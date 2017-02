Denne grafen er i ferd med å ryste klimavitenskapen: - Villedende på grensen til det uredelige, mener Cicero

Saken har allerede rukket å få navnet «Climategate 3», og klimaskeptikere mener at de nå har avslørt hvordan den amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) har «jukset» med tall i en rapport som ble lagt frem rett før klimatoppmøtet i Paris.

Det er den anerkjente vitenskapsmannen og tidligere NOAA-toppen John J. Bates som mener å ha avduket misbruk og brudd på NOAAs egne retningslinjer i en rapport skrevet av NOAA-topp Tom Karl og publisert i tidsskriftet Science som langt på vei avblåste eksistenesen av den såkalte varmepausen etter 1998.

Dette er en periode på 18 år hvor temperaturene på kloden tilsynelatende ikke har endret seg, til tross for økt CO2 i atmosfæren.

Hevder forskere ville maksimere resultater



I en lengre artikkel i Mail on Sunday, samt på nettsidene til den kjente klimaforskeren Judith Curry, beskriver Bates hvordan forskerne bak rapporten har benyttet seg av klimamodeller med kjente problemer, hvordan de har brutt NOAAs og Science' egne retningslinjer på fagfellevurdering og kritikk. Det hevdes også at forskerne bak «hele tiden har hatt hånden på vekten» i et forsøk på å maksimere varmeutviklingen for å bortforklare "varmepausen".

John Bates har jobbet i NOAA i 29 år, og var ledet et av klimadataprogrammene frem til 2012.

Han forteller blant annet hvordan temperaturdata fra overflatemålinger i havene er oppjustert kraftig, og at satellittmålinger er utelatt. Nye, korrigerte målinger skal være under utarbeidelse.

Måten dataene ble sammenstilt på var ifølge Bates med en ikke-godkjent betautgave av en programvare med kjente feil, på en datamaskin som krasjet slik at de faktiske resultatene ikke er tilgjengelig for ettertiden.

I later learned that the computer used to process the software had suffered a complete failure, leading to a tongue-in-cheek joke by some who had worked on it that the failure was deliberate to ensure the result could never be replicated. John Bates

Målet skal ha vært å ha en oppsiktsvekkende rapport som skulle sørge for at klimatoppmøtet i Paris ble en suksess, selv om det betød at en måtte bruke informasjon som ifølge Bates var kjent som feilaktig.

I Daily Mail-artikkelen hevdes det at forskningen ble brukt til å "lure verdens ledere til å investere milliarder" basert på manipulerte data.

Møtes med enorm skepsis

Påstandene fra den tidligere NOAA-toppen har fått enorm interesse på kort tid, og har samtidig blitt møtt med ekstremt kraftig motstand fra forskere.

En av de fremste kritikkene er at Bates påstander om at rådata har vært umulig å få tak i, rett og slett er feil - og at det senest i år ble publisert en uavhengig artikkel som verifiserte NOAAs tall.

- Artikkelen i Mail on Sunday, der et studium av Karl et al. blir kritisert, er villedende på grensen til det uredelige. Kort oppsummert: Karl-studiet viser det samme som alle andre store analyser av global temperatur, nemlig at når vi tar bedre hensyn til havbøyer og tar med målinger nærmere Arktis, så viser global oppvarming seg å ha vært enda - litt - raskere enn vi trodde. Metodene og resultatene er dessuten grundig bekreftet av uavhengige forskere, skriver Cicero i en epost til Side3.

- Analysen som blir kritisert i Mail on Sunday har siden blitt uavhengig bekreftet, senest i en artikkel i Science Advances 04. januar 2017. Her går uavhengige forskere gjennom både Karl-arbeidet og andre nye anslag for oppvarmingen, og finner at de alle viser de samme konklusjonene og bruker korrekte metoder. Dette viser for øvrig at dataene Karl-studiet bruker er fritt tilgjengelige, selv om Mail on Sunday-saken hevder det motsatte.

At NOAA snart skal presentere nye tall, er ikke et poeng påpeker Cicero:

- Alle måleserier som brukes i klimaforskning blir forbedret, år for år. De endringene Mail on Sunday-saken diskuterer er en slik forbedring, der man forsøker å ta bedre hensyn til målinger som vi vet er mer nøyaktige enn andre. Her vil det si at bøye-målinger tillegges større vekt enn før (ikke mindre, slik Mail on Sunday hevder), relativt til målinger fra skip, og at antall målestasjoner over land økes fra 4400 til over 25.000! Dette gjør NOAA-måleserien mye mer fullstendig enn den har vært, og har den effekten at også denne måleserien nå viser så å si identiske resultater med de andre store analysene fra Berkeley, NASA og UK Met Office.

