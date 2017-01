Denne enorme sprekken bekymrer forskerne

Kan bli et av historiens største isflak.

Larsen C

Denne enorme sprekken i isen på Antarktis, er i ferd med å skape et av historiens største isflak.

Den såkalte Larsen C-breen, oppkalt etter den norsk kapteinen Carl Anton Larsen, har fått et solid skudd for baugen og er på vei til å brekke løs.

La oss slå fast med en gang at forskerne er unormalt forsiktige med å slå fast at dette handler om global oppvarming, men på Antarktis er noe dramatisk i ferd med å skje.

Sprekken har eksistert i svært lang tid, men utvidelsen av sprekken har virkelig skutt fart de siste månedene. Bare i andre halvdel av desember, utvidet sprekken seg med 18 kilometer. Dermed er det bare to mil igjen som holder igjen det enorme isflaket.

Det er altså et område som tilsvarer noe slikt som 11 ganger størrelsen på hele Oslo fylke - eller mer enn dobbelt så stort som Vestfold - som er i ferd med å bryte løs.

Forskerne har i lengre tid fulgt med på en sprekkdannelse som er i ferd med å utvikle seg til et komplett brudd. Hele breen er på ganske utrolige 50.000 kvadratkilometer, og området som nå ser ut til å bryte helt ut er på om lag 5000 kvadratkilometer.

Kan påvirke havnivåene

Hele Larsen C-breen inneholder helt vanvittige mengder med vann, og forskernes anslag tyder på at om hele saken smelter,vil verdens havnivåer stige med rundt 10 centimeter. Dette er historisk sett svært mye.

Delen som nå siger ut, vil derimot i seg selv ikke påvirke havet noe særlig siden det allerede flyter på vannet.

Forskerne frykter derimot at det massive bruddet vil svekke isen, og dermed akselerere smeltingen av den resterende isen. Det vil på sin side kunne ha stor påvirkning. Dette er noe som skjedde da blant annet nabobreen Larsen B røyk for en stund tilbake.

Antarktis på rekordnivåer

Det skal oppi denne hendelsen legges til at Antarktis har gått noe mot trenden på Nordpolen de siste årene. Det er nemlig på ingen måte slik at Antarktis er i ferd med å smelte: Ismengden er snarere på rekordnivåer.

Dette fenomenet har i lang tid gitt vann på mølla for dem som mener global oppvarming er humbug. NASA på sin side mener at årsaken er at kraftige havstrømmer (ACC) rundt Antarktis hindrer varmere vann å nå ned til området, og dermed hindrer issmelting.

NASA påpeker samtidig at issmeltingen på den diametralt andre siden av kloden er mye større enn veksten på Antarktisk.

