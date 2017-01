Den virkelige planen bak Kinas mystiske krigsfly Chengdu J-20

General og sjef for det amerikanske luftforsvaret, Mark Welsh, advarte i 2016 om at Flyvåpenet i Folkets Frigjøringshær i Kina (PLAAF) vil forbigå USAs luftforsvar (USAF) innen 2030.

Amerikanerne er rett frem bekymret for at Kina vokser til en stadig sterkere militærmakt og at J-20 kan snu maktbalansen i verden .

Nyheten om det kinesiske stealthjagerflyet Chengdu J-20 "Black Eagle" slo ned som en bombe i 2011. Siden har Kina utviklet flyet i et urovekkende høyt tempo etter at kinesiske hackere stjal all informasjon om F-22 Raptor og F-35.

PÅ VINGENE: J-20 fotogradert under en visning i Kina i november 2016. Amerikanske og britiske eksperter tror imidlertid ikke flyet er like ferdig som det ser ut.

Men ifølge den australske forsvarseksperten Malcolm Davis, senioranalytiker i Australian Strategic Policy Institute, er J-20 et helt annet type fly enn hva vesten har fryktet.

Davis forteller til Business Insider at flyet er noe noe helt annet enn F-35, og at det verken er et kamp- eller stealthfly slik tidligere antatt.

Han beskriver flyet som langttrekkende og høyhastig, men ikke fullt så stealth som nye, femte generasjons kampfly.

- J-20 er ikke et kampfly, men snarere et avskjærings- og angrepsfly som ikke er ment å konkurrere med amerikanske jagerfly i luftkamper, sier Davis.

Så hva er hensikten med J-20, da?

Chengdu J-20 Black Eagle Flyet er ikke endelig ferdig, og ingen spesifikasjoner er bekreftet, men følgende informasjon presenteres av Aviation Week - basert på prototypen 2012. Lengde: 20 meter

Vingespenn: 13 meter

Høyde: 4,45 meter

Vingeareal: 78 m2

Tom vekt: 19.391 kg

Nettovekt: 32.092 kg

Maksimal take-off-vekt: 36.288 kg

Drivstoffkapasitet: 11.340 kg

Motorer: 2 x WS-10, AL-31F eller Xian WS-15 turbojetmotorer med etterbrenner

Rekkevidde: Ukjent

Topphastighet: Ukjent

Cruise-hastighet: Mer enn 1 Mach



Våpen: Kort- og langdistanse luft-til-luftraketer (AAM)- ingen kanon er så langt implementert. En tror også flyet kan frakte raketter kraftige nok til å ta ut krigsskip.



Ifølge Davis er planen å indirekte å gjøre kampfly som F-35 ubrukelige.

- Kina innser at de kan angripe kritiske støttesystemer som AWACS (Airborne Warning and Control System) og tankfly for drivstoffpåfylling i luften slik at de ikke kan gjøre jobben sin. Hvis du kan tvinge tankflyene i retur, så er ikke lenger F-35 og andre plattformer tilstrekkelige fordi de ikke når fram til målet sitt, forklarer analytikeren.

Dette er omtrent den samme analysen den tidligere generalen i USAs luftforsvar, David Deptula, ga i sin Defense & Aerospace Report i november 2016.

Han noterte seg at designet til J-20 ikke indikerer at flyet egner seg til luftkamp. Heller ikke vil det være spesielt usynlig på radar, bortsett fra rett forfra.

- Helt ærlig er den største bekymringen med J-20 flyets langdistansevåpen, sier Deptula.

Ekspertene tror at J-20s primære oppgave blir å fly langt unna og bruke sin fart og langdistansevåpen til slå til mot støtteflyene til F-35 og F-22.

Dette er i tråd med trenden i dag, hvor effekten av jagerfly i fremtiden i større grad vil handle om nettverkseffekten - der jagerflyet bare er én del av en større kampmaskin som støtter hverandre.

Om eksperter som Deptula og Davis har rett, sikter kineserne seg inn på selve systemet, ikke bare flyet.



BLACK EAGLE: Med "krigsmaling" ser J-20 en del mer fryktinngytende ut.

KUTTER NAVLESTRENGEN: Dersom tankflyene tvinges til å gjøre vendereis, går det utover den praktiske rekkevidden til kampfly som F-35. Her ser vi et B-2 Spirit som fyller drivstoff fra en KC-135 Stratotanker.

F-35 er allerede på vingene og F-22 har vært operativ siden 2005. Kina har vist fram flere konsepter av J-20, men likevel er andre eksperter Business Insider har snakket med skeptiske til hvor langt kineserne egentlig har kommet i utviklingen av flyet.

- Det er mulig at maskinen som er vist fram fremdeles er testfly eller et fly utstyrt med sensorer for å måle ytelse og ikke et kampklar fly, sier Justin Bonk ved britiske Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).

Sammenliknet med F-35 og F-22 er J-20 i alle tilfeller et vesentlig større fly. Dette gir plass til mer drivstoff for å kunne patruljere Kinas enorme land- og havområder og skaper også rom for betydelig større interne våpenrom.