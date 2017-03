DeepMind: Googles kunstige intelligens utvikler aggressiv atferd

Laserstrålene fyker til høyre og venstre og lammer motstanderen, slik at den kunstige intelligensen kan høste alle ressursene selv.

Det høres ut som en dommedagsscene fra Terminator-filmene, men faktisk er det virkeligheten i det spillet firmaet DeepMind har utviklet til sin kunstige intelligens.

Kunstig intelligens skyter for å vinne

DeepMind har testet et enkelt «fruktsamler-spill» 40 millioner ganger. To enheter konkurrerer mot hverandre om å samle inn flest poeng. De to spillerne var styrt av kunstig intelligens.

Forsøket viste at jo færre poeng det var igjen å spille om, jo mer aggressiv ble den kunstige intelligensen – den forsøkte å lamme motstanderen med sin laserstråle.

Jo mer intelligent, jo mer aggressiv

Interessant nok var det den mest komplekse kunstige intelligensen som oftest utviklet seg aggressivt og grådig. Når DeepMind testet spillet med «dummere» kunstig intelligens, delte spillerne i stedet poengene mellom seg på et mer fredelig vis.

Den mest avanserte kunstige intelligensen klarte å lære av sine omgivelser og utvikle en aggressiv taktikk til egen fordel – et atferdsmønster man normalt forbinder med mennesker.

Forskningen er fortsatt ikke fagfellevurdert.

Fakta: Kunstig intelligens

Grovt sagt en datamaskins evne til å handle som et menneske.

Mer spesifikt den evnen et datastyrt system – for eksempel en robot – har til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens, for eksempel å forstå språk, lære nye ting og ta beslutninger.

Et kunstig intelligent system forstår sine omgivelser på en måte som tidligere har vært forbeholdt mennesker – og kan handle på egen hånd for å maksimere sine sjanser for suksess.

Fakta: DeepMind

DeepMind Technologies ble kjøpt av Google i 2014 for over 4 milliarder kroner.

Firmaet har siden klart å få kunstig intelligens til å lære seg nye ting ut fra egen hukommelse.

Firmaets kunstige intelligens AlphaGo har også beseiret verdens beste utøvere av det kompliserte kinesiske spillet Go.

Artikkelen er publisert i samarbeid med "Illustrert Vitenskap". Les også:

