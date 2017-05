De tryggeste setene på flyet, ifølge 35 år med flykrasjdata

Sammenliknet med antall ulykker med bil, båt og tog, er fly det aller sikreste transportmidlet som eksisterer.

Oddsen for å havne i en ulykke regnes i millioner. Likevel er det for mange ubehagelig å skulle sette seg i et tynt metallskrog og fare 10.000 meter til værs. Om noe skulle skje, virker det så ... endelig.

Men, i henhold til tall fra USAs havarikommisjon NTSB, som europeisk luftfart er sammenlignbar med, er det 95 prosent sjanse for å overleve i en flyulykke.

Det store spørsmålet da er hvor i flyet det tryggest å sitte?

- Hver hendelse eller krasj er unik. Det kan være snakk om direkte styrt, en nødlanding på vann eller et sammenstøt på rullebanen. Slikt sett finnes det ingen seter som er tryggere enn andre, sier en talsmann for det amerikanske luftfartstilsynet FAA til Huffington Post.

Det finnes riktignok ingen offisiell oversikt over hvilke plasser i et fly som statistisk sett er tryggere enn andre, men to større mediehus har gjennomført sine egne analyser.

Bakerst er tryggest



I 2007 analyserte Popular Mechanics data fra NTSB på alle flykrasj med rutefly i USA tilbake til 1971 som hadde både overlevende og drepte og hvor det eksisterte detaljert informasjon om hvilke seter passasjerene hadde.

Popular Mechanics konkluderte med at passasjerer nær halen i flyet hadde en 40 prosent større sannsynlig for å overleve et krasj enn passasjerer forrest i flyet.

Magasinet fant at overlevelsesfrekvensen fra rett etter vingen og bakover i flyet var på 69 prosent. Over vingen og litt framover i flyet er frekvensen 56 prosent. Setene forrest i flyet har den laveste overlevelsesfrekvensen - 49 prosent.

I midten bak - ekstra trygt



Konklusjonen stemmer med funnene Time Magazine gjorde i 2015.

Magasinet gjennomgikk 35 år med tilsvarende data fra det amerikanske luftfartstilsynet. De konsentrerte seg om 17 ulykker fra 1985 og framover med både drepte og overlevende og hvor det fantes informasjon om passasjerenes setevalg.

Time opererer med dødsfrekvens - altså er tallene snudd på hodet i forhold til oversikten til Popular Mechanics. De trekker den tryggeste linjen litt lenger bak i flyet, om lag i den siste tredjedelen av flyet. Her er dødsfrekvensen på 32 prosent.

Særlig trygge var de midterste setene bak i flyet. Her var dødsraten nede i 28 prosent.

I dataene til FAA fant Time at dødsfrekvensen er høyest over vingen og litt framover i flyet - 39 prosent. Særlig utsatt var disse setene ut mot midtgangen. Her var dødsraten faktisk oppe i 44 prosent.

Nest farligst er de fremste setene med en dødsrate på 38 prosent.

Så kort fortalt: De tryggeste setene finner du bakerst i flyet, om en skal stole på over 35 år med data om flykrasj fra FAA og NTSB.

